DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor din Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro. VIDEO

Stiri actuale
25-10-2025 | 09:30
apa murdara Alba
Captură video Facebook / Ziarul Unirea

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro, imaginile fiind postate online.

autor
Mihaela Ivăncică

În imaginile postate online de Ziarul Unirea se vede cum la robinet curge apă de culoarea coniacului.

”În Alba Iulia, strada Arnsberg, în cetate”, povesteşte localnicul care a filmat.

Imaginile au generat numeroase reacţii din partea altor localnici care, la rândul lor, au reclamat aceeaşi situaţie, postând imagini cu apa de culoare maro care este furnizată în sistem centralizat.

Citește și
scoala greva, clasa
DSP Buzău a retras 41 de autorizaţii de funcţionare pentru şcoli şi grădiniţe. Ce nereguli au fost descoperite

După ce imaginile au apărut în spaţiul public, directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a anunţat controale.

”DSP are competenţe în această privinţă. Mâine (sâmbătă – n.r.) o să verificăm această situaţie şi o să dispunem măsurile care se impun. Din experienţa anilor trecuţi, atunci când se fac lucrări pe magistrale, culoarea apei poate să se modifice. Creşte parametrul fier, dar acest lucru nu afectează sănătatea umană, provoacă un disconfort estetic evident. O să verificăm”, a anunţat Alexandru Sinea.

ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj din București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor trimiși de Rusia

Sursa: News.ro

Etichete: apa, alba, dsp,

Dată publicare: 25-10-2025 09:30

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe
Stiri actuale
DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe

Procurorii DNA au descins la Direcția de Sănătate Publică Brașov, la Spitalul Județean și la Spitalul de Copii, dar și la alte 15 adrese, într-un nou dosar de corupție. Vizați ar fi funcționari.

DSP Buzău a retras 41 de autorizaţii de funcţionare pentru şcoli şi grădiniţe. Ce nereguli au fost descoperite
Stiri actuale
DSP Buzău a retras 41 de autorizaţii de funcţionare pentru şcoli şi grădiniţe. Ce nereguli au fost descoperite

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Buzău a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare, în urma unor controale desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ.

Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă
Stiri actuale
Bacteria Serratia marcescens, depistată pe mâna unei asistente la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Este a doua probă pozitivă

Directorul interimar al DSP Iași, dr. Liviu Stafie, a confirmat marți că o a doua probă, prelevată de pe mâna unei asistente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, a ieșit pozitivă pentru bacteria Serratia marcescens.

DSP Neamț a blocat un proiect de radioterapie pentru că se poate face la privat. Ministrul Sănătății: „Nu există justificare”
Stiri actuale
DSP Neamț a blocat un proiect de radioterapie pentru că se poate face la privat. Ministrul Sănătății: „Nu există justificare”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț întrucât a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț.

DSP Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin antihepatic, după ce au fost descoperite mai multe focare de infecție
Stiri actuale
DSP Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin antihepatic, după ce au fost descoperite mai multe focare de infecție

Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepatita A. Până acum, au fost înregistrate 131 de cazuri. Bolnavii au intrat în contact cu alte 384 de persoane.

Recomandări
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă
Stiri Politice
Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Octombrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28