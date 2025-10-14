DSP Buzău a retras 41 de autorizaţii de funcţionare pentru şcoli şi grădiniţe. Ce nereguli au fost descoperite

14-10-2025 | 08:58
scoala greva, clasa
Inquam Photos / Octav Ganea

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Buzău a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare, în urma unor controale desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ.

autor
Mihaela Ivăncică

În contextul debutului noului an şcolar, inspectorii sanitari au desfăşurat verificări la un număr de 78 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău. Între neregulile constatate pe timpul activităţilor derulate pe parcusul lunii septembrie se numără modificarea structurii autorizate sau a condiţiilor de igienă fără a fi notificată în prealabil DSP sau neasigurarea de căi de acces, spaţii de joacă separate pentru grădiniţele cu program normal care funcţionează în incinta unor unităţi şcolare.

"Rezultatele controalelor inspectorilor sanitari în unităţile (...) sunt nerespectarea prevederilor art.13 din Ordinul MS nr. 1456/2020, în ceea ce priveşte utilizarea jucăriilor textile, neasigurarea cu grilaje de protecţie împotriva accidentelor a corpurilor de încălzire, neasigurarea muşamalelor de protecţie a saltelelor de la creşe, neinscripţionarea ustensilelor de curăţenie cu destinaţia acestora şi neasigurarea spaţiilor special pentru depozitarea acestora, neefectuarea operaţiunilor DDD, neasigurarea de apă potabilă din surse autorizate sanitar, utilizarea de produse biocide cu termen de valabilitate expirat, neefectuarea cursurilor 'Noţiuni fundamentale de igienă' de către personalul de curăţenie", a transmis, pentru AGERPRES, DSP Buzău.

Verificările s-au soluţionat cu retragerea unor autorizaţii de funcţionare.

"Au fost aplicate 17 avertismente, conform OUG nr. 2/2001 şi s-au retras 41 autorizaţii sanitare de funcţionare", informează sursa citată.

Alexandru Rogobete
DSP Neamț a blocat un proiect de radioterapie pentru că se poate face la privat. Ministrul Sănătății: „Nu există justificare”

Autorităţile vor monitoriza dacă instituţiile verificate vor pune în aplicare măsurile de remediere. 

INTERVIU. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Sursa: Agerpres

