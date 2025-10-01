DSP Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin antihepatic, după ce au fost descoperite mai multe focare de infecție

Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepatita A. Până acum, au fost înregistrate 131 de cazuri. Bolnavii au intrat în contact cu alte 384 de persoane.

În aceste condiții, au fost deschise anchete epidemiologice în tot județul, iar medicii încearcă să-i convingă pe oameni să se vaccineze.

În localitatea Amărăștii de Jos, au fost confirmate 27 de cazuri de hepatită A.

Mădălina Mitrulescu, medic de familie: „Au fost depistate primele cazuri de hepatită la copii, copii cu vârsta de până în 14 ani, ulterior am înțeles că au apărut și câteva cazuri sporadice la adulți.”

O parte dintre cei infectați au fost internați în spital. Acum, cei sănătoși încearcă să se protejeze.

Bărbat: „Știm că e contagioasă, stăm mai la distanță, ce să facem?!”

Bărbat: „Au mai fost internați prin spital, pe la Bechet, cu ceva probleme, ăia care au fost în familie s-au vaccinat membrii familiei, au venit doctorii de familie, cine a vrut s-a vaccinat.”

Măsuri preventive în școli

Marian Firănescu, viceprimar Amărăștii de Jos: „A venit din străinătate cumva, în special din Germania. La nivelul localității noastre, în toate școlile s-a făcut și dezinsecție, și dezinfecție înainte de începerea anului școlar.”

Direcția de Sănătate Publică Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin antihepatic, pentru adulți și copii.

Roxana Bărboianu, medic epidemiolog DSP Dolj: „S-au efectuat anchete epidemiologice, am legătură cu medicii de familie, cu mediatorii sanitari. Deși este un vaccin sigur, reacțiile sunt minime, gen o durere la locul injectării, populația refuză vaccinarea.”

Femeie: „Am fost lângă ei, dar nu am prins nicio hepatită.”

Reporter: „Păi și dacă ați intrat în contact cu persoanele care aveau hepatită, nu v-ați vaccinat?”

Femeie: „Nu.”

Iar în Craiova, 55 de persoane sunt infectate. Hepatita A se mai numește și boala mâinilor murdare și este o boală infecțioasă care se transmite prin consumul de apă, alimente contaminate sau contactul cu o persoană bolnavă.

