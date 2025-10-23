DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe

23-10-2025
Procurorii DNA au descins la Direcția de Sănătate Publică Brașov, la Spitalul Județean și la Spitalul de Copii, dar și la alte 15 adrese, într-un nou dosar de corupție. Vizați ar fi funcționari.

Potrivit unor surse din anchetă, directoarea executivă a DSP Brașov este bănuită că ar fi primit mită de la două societăți comerciale pentru a simula programe de instruire în domeniul sănătății publice.

Totodată, potrivit acelorași surse, femeia ar fi anunțat în avans controalele pe care urma să le facă în spitale.

Totul, în scopul obtinerii unor avantaje materiale. La rândul său, ajutată de o complice, medic-șef în cadrul DSP Brașov, directoarea executivă ar fi oferit mită, bani și bijuterii, mai multor funcționari din Ministerul Sănătătii.

Persoanele vizate în acest dosar nu au putut fi contactate, pentru un punct de vedere.

