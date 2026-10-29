Mama lor, o tânără de nici 20 de ani, se despărțise de partenerul violent și se mutase recent cu chirie sperând să-și crească liniștită copiii. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Au fost momente dramatice miercuri seară, pe strada 1 Mai din Tălmaciu. Sosiți primii la intervenție, politiștii au încercat să-i resusciteze pe copii.

Florin Pintea, vecin: „O doamnă polițistă, într-adevăr, era în genunchi, jos, cred că resuscita și între timp vorbea la telefon cred că cu doctorul de pe ambulanță, îi cerea: ce trebuie să fac până veniți dumneavoastră?”.

Medicii au încercat și ei, mai bine de o oră să-i readucă la viață pe fetița de 2 ani și pe frățiorul ei de 4 ani.

Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu: „Cei doi copilași nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declare decesul acestora."

Mama a povestit că miercuri seară le-a făcut celor mici baie, apoi i-a dus la culcare în dormitorul de la etaj.

Ioan Oancea, primarul comunei Tălmaciu: „I-a așezat în pat și, fiind destul de rece, a pus o sursă de încălzire”.

Tânăra a coborât apoi în bucătaria de la parter să-și vadă de treburi. Când s-a întors la copii, dormitorul era invadat de fum.

Vasile Oltean, proprietarul imobilului: „Nu stiu dacă a durat 10 minute până s-a dus înapoi.... și atunci, imediat.....Dar nici nu i-am văzut, jumătate se vedea bine, jumătate era fum..."

Tânăra, care peste câteva zile va împlini 20 de ani, a fost victima abuzurilor fostului iubit. S-a despărțit de el și vreme de un an a locuit cu copiii într-un centru destinat victimelor violenței domestice. Acum trei luni a ieșit voluntar din sistemul de protecție și s-a mutat cu chirie.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpă.