Corespondent PROTV: „Totul a început pe 10 octombrie, când un bărbat din Roșiorii de Vede a intrat la miezul nopții într-un local cu două topoare și a amenințat persoanele de acolo, cu care se pare că ar fi avut un conflict mai vechi. Mai mult de atât, ar fi lovit unul dintre bărbați cu mânerul toporului. El a fost pus sub acuzare de polițiști, iar instanța a decis să fie cercetat în arest la domiciliu.

A ajuns însă la instanță, trei zile mai târziu, pentru că procurorii cereau arestarea lui preventivă. Individul, spun anchetatorii, a devenit agresiv în sala de judecată și l-ar fi amenințat în repetate rânduri pe procurorul de ședință.

I s-a cerut să înceteze, dar nu s-a potolit. Câteva zile mai târziu, după acest incident, bărbatul a ajuns din nou în fața unui judecător, de data aceasta pentru că tatăl lui ceruse emiterea unui ordin de protecție, pentru că fiul ar fi fost agresiv cu el și l-ar fi amenințat. Furios, suspectul a început să îl amenințe pe judecător.

Pentru ambele incidente, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ultraj judiciar și încălcarea solemnității ședinței. În această cauză, a fost emis mandat de arestare, așa că bărbatul este acum după gratii.”