Alexandra Martocean, în vârstă de 15 ani, are aproximativ 1,60 metri înălțime, 45 de kilograme, ochii căprui și părul lung, brunet. La momentul plecării, purta pantaloni sport și o geacă de culoare neagră, precum și pantofi sport albi cu negru.

Roxana Martocean, în vârstă de 13 ani, are aproximativ 1,68 metri înălțime, 65 de kilograme, ochii căprui și părul lung, brunet. Aceasta era îmbrăcată cu un hanorac verde, pantaloni sport verzi și încălțăminte sport de aceeași culoare.

Persoanele care pot oferi informații despre cele două adolescente sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să sune gratuit la numărul unic de urgență 112.