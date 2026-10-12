Cum se fac prunele uscate acasă, ca să rămână moi și dulci. Secretele care fac diferența

Prunele uscate sunt o modalitate simplă și gustoasă de a conserva fructele de toamnă și de a te bucura de aroma lor pe tot parcursul anului. Prepararea lor acasă nu este complicată, dacă respecți câțiva pași simpli.

Toamna este sezonul prunelor, iar gospodinele știu că una dintre cele mai bune metode de a conserva fructele este prin uscare. Pentru a obține, însă, cele mai bune prune uscate este important să ținem cont de câteva elemente care pot face diferența dintre un preparate de success sau un eșec. Soiul prunelor, temperature la care sunt uscate sau durata deshidratării influențează textura și gustul produsului final. Există câteva metode simple prin care prunele pot fi uscate și păstrate pentru a fi consumate ulterior sau folosite în diferite preparate culinare.

Ce soiuri de prune sunt potrivite pentru uscare Există două categorii principale de prune cultivate: europene și asiatice. Deși ambele pot fi consumate proaspete sau folosite în diverse preparate, acestea au caracteristici diferite, care influențează modul în care pot fi conservate. Prunele asiatice au, în general, sâmbure lipit de pulpă și sunt ideale pentru consumul în stare proaspătă, pentru prepararea sosului de prune, a sucului și a gemurilor, conform OregonState.edu. Prunele europene au sâmbure detașabil și sunt potrivite pentru consumul în stare proaspătă, uscare și conservare. Indiferent de soi, este recomandată alegerea fructelor bine coapte, dulci și sănătoase, fără urme de mucegai, lovituri sau zone deteriorate.

Cum se pregătesc prunele înainte de uscare Înainte de uscare, prunele trebuie spălate bine sub jet de apă și lăsate să se scurgă și se îndepărtează codițele. Pentru procesul de deshidratare se pot tăia fructele în jumătăți și se îndepărtează sâmburii, sau pot fi lasate întregi. Trebuie ținut cont, însă, că uscarea fructelor tăiate este, în general, mai rapidă decât cea a prunelor întregi, deoarece o suprafață mai mare a pulpei este expusă aerului cald. Specialiștii de la Utah State University explică faptul că unele fructe, inclusiv prunele, au la suprafață un strat natural protector, care poate încetini eliminarea apei. De aceea, pentru a face procesul de uscare mai rapid, fructele pot fi introduce prima data în apă clocotită, pentru un minut, două, și apoi transferate imediat în apă rece. Pentru uscarea prunelor tăiate în jumătăți, se recomandă opărirea cu abur 1-2 minute, uscarea lor și apoi se începe procesul de deshidratare.

Cum se fac prunele uscate Etapele de preparare sunt următoarele: Se aleg prune coapte și sănătoase, care se spală și se lasă la scurs. Fructele se taie în jumătăți și se îndepărtează sâmburii (dacă se optează pentru această variantă). Prunele se așază într-un singur strat, preferabil pe grătare sau tăvi adecvate uscării, cu partea tăiată orientată în sus și coaja în jos. Cuptorul se setează la o temperatură scăzută, de aproximativ 60°C, dacă permite acest lucru. Fructele se verifică periodic, iar poziția tăvilor poate fi schimbată pentru o uscare uniformă. Procesul se încheie când prunele devin flexibile și nu mai prezintă zone umede în interior. Cea mai simplă metodă de uscare a prunelor este într-un deshidrator alimentar, care poate fi achiziționat din magazin. Dar pentru cei care nu dețin un astfel de aparat, există și metode de uscare în cuptor. Această metoda presupune folosirea unei temperaturi scăzute și menținerea unei circulații adecvate a aerului, astfel încât apa din fructe să se evapore treptat. Potrivit University of Minnesota, pentru uscarea fructelor în cuptor se recomandă temperaturi de aproximativ 60–66°C. Este important ca aparatul să permită reglarea temperaturii la valori suficient de mici. Un ghid publicat de Utah State University indică, orientativ, 15–24 de ore pentru uscarea jumătăților de prune în cuptor.

Cum se fac prunele uscate la soare O metodă tradițională de uscare a prunelor este la soare. Dar eficiența depinde condițiile meteorologice. Fructele pot fi uscate în aer liber atunci când temperaturile sunt ridicate, umiditatea este scăzută și există o bună circulație a aerului. Dacă uscatul prunelor în cuptor poate dura până la 24 de ore, când vorbim de deshidratarea la soare, procesul durează mai multe zile. Pentru această metodă, prunele se așază pe suporturi, care permit circulația aerului, și trebuie protejate împotriva insectelor și a impurităților. Pe timpul nopții sau în condiții de vreme nefavorabilă, fructele trebuie duse într-un spațiu protejat.

Cum verifici dacă prunele sunt uscate Una dintre cele mai importante etape este verificarea gradului de deshidratare. Prunele nu trebuie să fie complet rigide sau casante. Fructele uscate corespunzător trebuie să rămână flexibile, fără acumulări de umiditate în interior. Pentru verificare, câteva bucăți pot fi lăsate să se răcească, apoi apăsate ușor. Dacă elimină lichid sau prezintă zone vizibil umede, procesul trebuie continuat. O temperatură prea mare poate determina uscarea rapidă a exteriorului, în timp ce interiorul rămâne insuficient deshidratat. De aceea, temperatura controlată și verificarea periodică sunt mai importante decât respectarea unui timp fix de preparare.

Cum se păstrează prunele uscate peste iarnă După uscare, prunele trebuie lăsate să se răcească înainte de depozitare. Prunele uscate și răcite se așază fără a fi înghesuite în recipiente curate, din sticlă sau plastic, care se închid și se păstrează timp de 7–10 zile. În acest timp, trebuie agitate periodic și se verifică dacă sunt picături de apă în interior. Pentru păstrarea pe o perioadă mai lungă, este essential să se parcurgă această etapă, pentru a se Evita apariția mucegaiului. Pe parcursul toamnei și a iernii, prunele uscate se păstreaz la loc uscat, ferit de lumina soarelui și în recipiente închise. Cum se consumă prunele uscate În bucătăria românească, prunele uscate se mănâncă simple, ca gustare sau desert, sau se folosesc în diferite preparate, precum mâncarea oltenească cu prune uscate și afumate, sarmale mănăstirești sau chiar în găluștele cu prune. Pentru rețetele care necesită o textură mai moale, prunele pot fi rehidratate înainte de utilizare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , ,