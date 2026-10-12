Călin Georgescu trebuie să aștepte până mâine verdictul Tribunalului București, căruia i s-a adresat cu această cerere de înlocuire arestării preventive cu arestul la domiciliu. O solicitare ce a fost judecată de dimineață în cameră de consiliu, în spatele ușilor închise, prin care avocatul fostului candidat la prezidențiale spunea că nu există nicio dovadă că acesta ar încerca să fugă din țară sau că ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului, așa cum au susținut procurorii DIICOT, care au și obținut arestarea preventivă a lui Georgescu la Curtea de Apel București.

De altfel, după ce a finalizat procedura de la Tribunal, Călin Georgescu a luat drumul DIICOT-ului, acolo unde, exact la ora prânzului s-a finalizat procedura perchezițiilor informatice.

Iată, după cinci zile, anchetatorii care îl acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și care, la percheziții, acum câteva săptămâni, au ridicat 27 de dispozitive electronice, au finalizat descărcarea și copierea fișierelor informatice, nu doar din telefoane, ce și din tablete sau din acele dispozitive de stocare. Și, spun surse apropiate de anchetă, vor trebui analizate câteva milioane de astfel de fișiere, care vor fi analizate în cel mai mic detaliu, pentru că anchetatorii să stabilească dacă au sau nu relevanță în economia acestei anchete penale, o anchetă care, iată, a dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Așadar, Tribunalul București a amânat pentru marți verdictul privind cererea de înlocuire a arestării preventive.

Însă tot marți, cel puțin la Judecătoria Sectorului 1, el este vizat de un alt proces, cel în care este judecat pentru acuzația de propagandă legionară. De altfel, și luni a mai avut parte de un alt termen de judecată, însă la Curtea de Apel București, acolo unde a avut loc, practic, un nou termen de judecată în dosarul în care Călin Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alți 20 de apropiați ai acesteia, pentru acuzații de tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Un termen de judecată la care însă Călin Georgescu nu a participat, pentru că a fost mai important această finalizare a perchezițiilor informatice.