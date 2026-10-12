Stațiunea de lângă Brașov oferă pârtii pentru diferite niveluri de experiență, instalații moderne de transport pe cablu și acces la atracțiile unuia dintre cele mai cunoscute orașe turistice din țară.

Poiana Brașov este o alternativă pentru cei care caută o vacanță de schi la un buget mai redus. Costurile pentru cazare, skipass-uri, lecții de schi și restaurante sunt prezentate drept considerabil mai mici decât în stațiunile alpine, scrie The Independent.

Stațiunea dispune de peste 24 de kilometri de pârtii, potrivite atât pentru începători, cât și pentru schiorii cu experiență. În plus, apropierea de Brașov le permite turiștilor să combine zilele petrecute pe pârtie cu vizitarea centrului istoric medieval și a altor obiective din zonă.

Cum ajung turiștii în Poiana Brașov

Accesul în stațiune se poate face prin mai multe variante. Aeroportul Brașov-Ghimbav se află la aproximativ 25-30 de minute de Poiana Brașov, iar turiștii pot lua în calcul și zborurile către București, în funcție de prețuri și de disponibilitatea curselor.

Din municipiul Brașov, stațiunea se află la aproximativ 12 kilometri și poate fi accesată inclusiv cu autobuzul local.

Alte stațiuni europene recomandate pentru schi

În aceeași selecție apar și trei destinații din Norvegia, Bulgaria și Italia.

Geilo, Norvegia, este prezentată drept o alternativă la stațiunile mai cunoscute din Franța și Elveția. Are aproximativ 40 de kilometri de pârtii, trasee extinse pentru schi și numeroase opțiuni de cazare pentru familii. Stațiunea este conectată feroviar cu Oslo și Bergen, iar călătoria cu trenul din Oslo durează aproximativ trei ore și jumătate.

Boroveț, Bulgaria, este o altă opțiune pentru turiștii care urmăresc să țină sub control bugetul vacanței. Stațiunea are aproximativ 58 de kilometri de pârtii, zone împădurite și școli de schi, fiind apreciată în special de începători și familii. De la Sofia, distanța este de aproximativ 68-75 de kilometri.

Bardonecchia, Italia, oferă circa 100 de kilometri de pârtii, cu trasee pentru niveluri diferite de experiență. Stațiunea este cunoscută și pentru găzduirea probelor de snowboard din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Torino, din 2006. Turiștii pot ajunge aici cu trenul din gara Torino Porta Nuova, într-o călătorie de aproximativ 90 de minute.