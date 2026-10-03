Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât adolescentele nu au asupra lor telefoane mobile, ceea ce face imposibilă localizarea lor prin mijloace tehnice, arată Agerpres.

Dispariția a fost semnalată autorităților sâmbătă dimineață, în jurul orei 10:30, de către mama celor două fete. Imediat după sesizare, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Călărași a demarat verificările specifice și a dat minorele în urmărire națională.

Semnalmentele adolescentelor dispărute

Pentru a le putea identifica, polițiștii au făcut publice semnalmentele și detalii despre vestimentația pe care o purtau la momentul plecării:

- Florina Veronica Năstase (16 ani): Are o înălțime de aproximativ 1,70 metri, greutate de circa 60 de kilograme, păr negru, ochi căprui și ten deschis, fără semne particulare. La momentul dispariției, era îmbrăcată cu un hanorac negru, pantaloni negri și era încălțată cu papuci albaștri.

-Ștefania Mihaela Năstase (14 ani): Are o înălțime de aproximativ 1,50 metri, greutate de circa 50 de kilograme, păr șaten, ochi căprui și ten deschis, fără semne particulare. Aceasta purta o bluză gri, pantaloni negri și, la fel ca sora ei, papuci albaștri.

Apel urgent către cetățeni

Forțele de ordine fac un apel la sprijinul cetățenilor. Orice detaliu, oricât de nesemnificativ ar părea, poate fi crucial pentru găsirea celor două fete în siguranță și readucerea lor la familie.

„Persoanele care pot oferi informaţii utile în vederea găsirii celor două minore sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a transmis IPJ Călăraşi.