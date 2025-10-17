Distrigaz Sud oprește furnizarea de gaz pe un important bulevard din București. Defecțiune depistată după explozia din Rahova

Alimentarea cu gaze naturale pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al Capitalei, a fost sistată temporar, vineri, ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.

"Ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasată pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:40. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 1.179 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Logofătul Luca Stroci, Popa Rusu, Speranţei, Inocenţei, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Săgeţii şi Tudor Arghezi, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 17 octombrie 2025, în jurul orei 16:00", precizează compania.

Anunțul Distrigaz Sud Rețele vine la puțin timp ce o explozie catastrofală a distrus un bloc din cartierul Rahova, ucigând 3 oameni și rănind alți aproximativ 20. Potrivit companiei, gazele din acest bloc au fost sigilate joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, înainte de explozie. Blocul afectat va fi demolat.

Clienții sunt îndemnați să sune la companie dacă simt miros de gaze

Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021.9281, 031.9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, cu 2,270 milioane de clienţi, circa 23.800 km reţea şi 2.842 de angajaţi. Compania operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













