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O persoană a fost găsită decedată, iar două dintre victime au fost găsite inconştiente cu multiple traumatisme. Conform ISU Teleorman, un vehicul s-a răsturnat pe DJ 611, în localitatea Gratia. Informaţii iniţiale indicau că 5 persoane ar fi încarcerate, ulterior, numărul victimelor fiind stabilit la 7.

Inuțial, a fost activat Planul roşu de intervenţie.

O victimă, conştientă, politraumatizată, a fost transportată de SMURD Giurgiu la Spitalul Militar Central.

Două victime, inconştiente, politraumatizate, au fost transportate la Spitalul Floreasca.

Două victime, conştiente, politraumatizate, au fost transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria.

O victimă a fost asistată la faţa locului, însă a refuzat transportul la spital;

O persoană a fost găsită decedată la faţa locului.

Misiunea pompierilor a continuat cu asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, iar autorităţile competente au preluat cazul pentru cercetări.

Începând cu ora 06:35, Planul Roşu de intervenţie a fost dezactivat.