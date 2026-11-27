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„În data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 16.45, s-a prezentat pe sensul de intrare, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, o persoană cu dublă cetăţenie română şi ucraineană. Bărbatul în vârstă de 44 de ani se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Ucraina. În baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră au solicitat efectuarea unui control amănunţit asupra persoanei, bagajelor şi autoturismului", a transmis, vineri seară, Poliţia de Frontieră.

În urma scanării unuia dintre bagaje, cu ajutorul echipamentului din dotarea Biroului Vamal de Frontieră Siret, a fost descoperit, ascuns într-un pachet de cafea, un pistol, un încărcător, precum şi 12 cartuşe, calibru 9 mm.

În cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă calificată, precum şi de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor.