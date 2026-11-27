Un pistol cu 12 cartușe ascuns într-un pachet de cafea, descoperit la controlul de frontieră în Vama Siret
Poliţiştii de frontieră suceveni cercetează un bărbat, cu dublă cetăţenie, română şi ucraineană, după ce echipa comună de control a descoperit, ascuns, într-unul din bagajele pe care le transporta, într-o pungă de cafea, un pistol.
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„În data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 16.45, s-a prezentat pe sensul de intrare, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, o persoană cu dublă cetăţenie română şi ucraineană. Bărbatul în vârstă de 44 de ani se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Ucraina. În baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră au solicitat efectuarea unui control amănunţit asupra persoanei, bagajelor şi autoturismului", a transmis, vineri seară, Poliţia de Frontieră.
În urma scanării unuia dintre bagaje, cu ajutorul echipamentului din dotarea Biroului Vamal de Frontieră Siret, a fost descoperit, ascuns într-un pachet de cafea, un pistol, un încărcător, precum şi 12 cartuşe, calibru 9 mm.
În cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă calificată, precum şi de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor.
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