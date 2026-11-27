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În cadrul unei conferințe despre braconajul arheologic, găzduită de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”, Lazăr a explicat că analizele de laborator au confirmat originea metalului prețios, infirmând totodată teoriile fanteziste apărute în spațiul public, transmite Agerpres.

Confirmări internaționale: De la Măgurele la Luvru

Potrivit fostului procuror, verificările nu s-au rezumat la o singură opinie, ci au implicat specialiști de top din întreaga lume.

„Expertiza nu a fost făcută de un expert, de un singur om”, a spus Augustin Lazăr, precizând că expertizele s-au făcut „de mulţi experţi din state europene şi din Statele Unite” ale Americii.

Primele teste au fost realizate la Institutul Naţional de Fizică Nucleară de la Măgurele, unde s-a descoperit că artefactele sunt confecționate din aur nativ corespunzător exploatării aurifere Brad, din „Patrulaterul de aur al Apusenilor”.

„Compoziţia în ce consta? Că aurul era câtva la sută, aurul nativ. Argint era între 7 şi 14%, pendula după cum erau pepitele din care erau făcute aceste brăţări. Apoi au găsit staniu şi stibiu, care sunt nişte particularităţi ale exploatărilor miniere din Munţii Apuseni, de la noi. Nicăieri nu există aurul nativ cu această componentă”, a explicat Augustin Lazăr.

Autenticitatea a fost validată și în străinătate. O brățară scoasă la vânzare la bienala din Paris, în noiembrie 2006, a fost supusă unor teste riguroase în Franța.

„La Luvru, o doamnă expert francez, la cel mai înalt nivel, a confirmat: da, sunt dacice, fac parte din civilizaţia dacică, sunt făcute din material nativ, metal, aur nativ şi cu această compoziţie, şi fac parte din exploatarea auriferă de la Brad, din România”, a spus Lazăr.

Mai mult, un proiect european de anvergură, la care a participat și Muzeul Naţional de Istorie a României, a vizat analiza artefactelor din aur de pe întreg continentul.

„Experţii noştri de la Muzeul Naţional de Istorie au prelevat din toate brăţările care au fost recuperate şi au trimis la Padova, la Paris, la Berlin, unde erau laboratoare cuprinse în acest mare proiect european. Şi toţi au confirmat că este aur nativ şi că este din România, iar stilul de producere, stilul de realizare, este stilul brăţărilor dacice de acum două mii de ani”, a spus Lazăr.

Însemne de putere, nu „amplificatoare cuantice”

Dincolo de valoarea materială, brățările aveau o funcție strictă în antichitate, fiind departe de miturile moderne.

„Am citit şi eu că cineva şi-a dat cu părerea că ar fi nişte amplificatoare cuantice. (...). M-a impresionat şi pe mine ce creativitate au oamenii. Dar cert este că experţii noştri au spus aşa: sunt însemne de autoritate regală. Numai familia regală avea voie să aibă aceste bunuri. Şi însemne de autoritate militară. Regele era capul oştirii, el comanda oastea şi pe aceste brăţări erau capete de lup. Exact însemnele de autoritate care apar pe Columna lui Traian. Apar şi pe ele”, a afirmat fostul procuror.

Jaful din haosul „mineriadelor” și dosarul clasat

Braconajul arheologic a atins cote alarmante în perioadele de instabilitate socială. Din situl de la Sarmizegetusa Regia au fost sustrase între 100 și 120 de kilograme de artefacte și monede de aur, vândute apoi pe piața neagră. Inițial, anchetatorii au crezut că a fost traficat un singur tezaur, format din 15 brățări spiralice.

Augustin Lazăr, cel care a coordonat ani de zile ancheta soldată cu repatrierea a 13 brățări și a altor obiecte, a rememorat momentul în care a aflat despre amploarea furturilor, într-o perioadă în care instituțiile statului aveau alte priorități.

„Şi pentru noi a fost o noutate când au venit prin 2004 doi ofiţeri de la IGPR, eram procuror general adjunct la Parchetul Curţii de Apel Alba Iulia, şi ne-au spus că la Deva sunt nişte lucruri care nu sunt chiar în regulă, sunt nişte grupuri de aşa-zisă poliţie particulară, care rupea picioare la comandă şi exploatau fiinţe umane, prostituţie etc. Erau foarte libertini în zonă acolo, pentru că poliţia era mai relaxată din diverse considerente. (...). Instituţiile statului aveau o oarecare slăbiciune care a permis grupurilor de acolo să prolifereze. Ei bine, la un moment dat, poliţistul care venise de la Bucureşti a zis: 'ăştia au făcut tot felul de fapte de crimă organizată şi au furat inclusiv comoara lui Decebal'. Ei, lasă-mă, părea foarte exagerată afirmaţia. Chiar comoara lui Decebal să o fure? 'Da, că au multiple abilităţi, au detectoare'. Era un dosar clasat. Vreo trei ani l-au ţinut cei de la Bucureşti, au dat o soluţie că clasează dosarul pentru că este imposibilă dovedirea existenţei corpului delict, brăţările. Ele erau deja vândute”, a rememorat Augustin Lazăr.

14 brățări s-au recuperat

Până în prezent, autoritățile române au reușit să recupereze 14 brățări. Cu toate acestea, există indicii și probe concrete, inclusiv imagini și rapoarte de expertiză, pentru încă 11 piese, care sunt acum urmărite prin Interpol și pe site-ul FBI.

Spre deosebire de perioada în care au avut loc furturile, situl arheologic este astăzi mult mai bine păzit. „Sunt camere video pe toate drumurile de acces spre Sarmizegetusa Regia, sunt unităţi de jandarmi montani care au această misiune să patruleze, sunt firme private de pază, s-au luat nişte măsuri faţă de ceea ce a fost acum 20 de ani", a conchis Augustin Lazăr.