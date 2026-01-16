Doi bărbați au furat un seif cu 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău și s-au făcut nevăzuți. Ce a urmat

16-01-2026 | 20:55
seif
Un bărbat de 37 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de furt calificat, el fiind acuzat că, alături de un partener, ar fi furat un seif cu circa 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău.

Mihaela Ivăncică

Cei doi sunt bănuiţi că la data de 29 noiembrie 2025, ar fi pătruns, prin efracţie, într-un apartament din municipiul Zalău, de unde au sustras un seif de dimensiuni mici, în interiorul căruia se aflau mai multe bijuterii, sume de bani şi documente, în valoare totală de aproximativ 80.000 de euro.

"În urma investigaţiilor efectuate, la data de 15 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sălaj, cu sprijinul Serviciului de Investigaţii Criminale, luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al specialiştilor criminalişti din cadrul IPJ Hunedoara, precum şi al poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Lupeni, au descins la trei locuinţe din judeţul Hunedoara, unde a fost depistat bărbatul de 37 de ani, faţa de care s-a emis un mandate de aducere, fiind condus la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor şi, ulterior, reţinut pentru 24 de ore", potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Conform sursei citate, vineri, 16 ianuarie, acesta a fost prezentat magistraţilor din cadrul Judecătoriei Zalău, faţă de acesta fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată, poliţiştii precizează că faţă de cel de-al doilea bărbat de 38 de ani, bănuit de comiterea faptei, a fost emis un mandat de arestare în lipsă, urmând a fi dat în urmărire.

Pentru recuperarea prejudiciului, organele de urmărire penală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui apartament din judeţul Hunedoara, un autoturism şi cinci conturi bancare.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, fiind efectuate cercetări în vederea identificării şi depistării persoanelor, dar şi pentru probarea activităţii infracţionale, mai arată IPJ Sălaj. 

Sursa: Agerpres

Etichete: furt, hunedoara, seif,

Dată publicare: 16-01-2026 19:42

