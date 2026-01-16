Tatăl unei fetițe a fost sunat de la grădiniță să vină urgent după ea, dar când a văzut-o a avut un șoc. Anchete în Vâlcea

16-01-2026 | 20:49
Poliţia din Râmnicu Vâlcea s-a autosesizat şi a deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe în cazul unei fetiţe, în vârstă de cinci ani, care s-ar fi rănit în timp ce era la grădiniţă.

O anchetă în acest sens a fost demarată şi de către conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean, care a aflat de incident la o zi după producerea acestuia din mediul online.

Tatăl micuţei rănite a postat joi seara pe Facebook că aceasta ar fi fost împinsă de o colegă într-un obiect de mobilier din clasă şi s-ar fi lovit la gură.

"Am primit telefon în jurul orei 08:30 să vin urgent să îmi iau fata de la Grădiniţa Ostroveni 3 (din municpiul Râmnicu Vâlcea, n.r.), că s-ar fi jucat cu un copilaş şi că are buza spartă.Când am ajuns acolo să aflu şi să observ că fetiţa mea este desfigurată şi cu buza spintecată, câţiva dinţi sparţi şi vânătă şi umflată la bărbie şi să aflu că o colegă de a ei a dat în ea şi a împins-o de masa din clasă. Am luat legătura şi cu mama fetiţei care mi-a împins-o şi mi-a lovit-o şi mi-a spus să nu o mai deranjez că fata ei nu a făcut nimic şi că fetiţa mea s-a împiedicat", a scris bărbatul în postare.

El acuză totodată şi personalul grădiniţei că nu a solicitat ajutor medical de specialitate, constatând cât de grav este rănită fetiţa lui abia după ce a plecat cu ea spre spital.

"Când am ajuns la grădiniţă fetiţa mea era în baie cu educatoarele, asistenta şi două infirmiere care deja îi puseseră comprese sterile la gură, spunându-mi să o duc la spital, însă să nu cumva să îi dau compresa jos de la gură până ajung la spital. Ulterior, fata se văita foarte rău de durere în timp ce ne deplasam pe jos, i-am spus să mă lase să mă uit la guriţă să vad cum e buza spartă, neştiind şi nevăzând în agitaţia aia, că ea de fapt era spintecată şi că îi lipseau câţiva dinţişori din gură. Deoarece niciun cadru didactic nu s-a sesizat să sune la 112 să ceară ajutor de specialitate, vreau ca autorităţile să ia măsurile legale să nu mai păţească şi alţi copilaşi la fel", se mai arată în postarea acestuia.

De cealaltă parte, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean susţin însă că, din primele date, fetiţa s-ar fi lovit în urma unei căzături accidentale.

"A fost încă de astăzi de dimineaţă o echipă de control la grădiniţă. S-au luat declaraţii de la toate persoanele de acolo şi urmează să vedem ce s-a întâmplat exact. Din primele verificări pot să vă spun însă că fetiţa alerga prin clasă, deşi educatoarea era acolo cu copiii şi i-a atras atenţia să nu mai alerge, s-ar fi împiedicat şi a căzut lovindu-se cu gura de un obiect de mobilier. Nu există altfel de indicii în acest moment", a precizat, pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general din Vâlcea, Mihaela Andreianu.

O anchetă în acest caz a fost deschisă şi de poliţişti, care iniţial s-au autosesizat în acest caz, însă ulterior şi tatăl micuţei a depus o plângere în acest sens.

"Poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară, împreună cu cei ai Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, iar cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea unităţii de parchet competente, urmând ca în funcţie de rezultatul acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

Sursa: Agerpres

