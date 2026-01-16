Un tânăr din Hunedoara a fost reținut după ce a lovit doi copii care mergeau la colindat și le-a furat toți banii strânși

Un tânăr din Hunedoara a ajuns după gratii, după ce a pălmuit doi colindători în Ajunul Crăciunului și le-a furat toţi banii. De atunci, individul a stat ascuns.

Suspectul are 19 ani şi este din localitatea Vulcan. De sărbători, s-a întâlnit întâmplător pe stradă cu doi băieţi de 11 şi 13 ani, care mergeau la colindat. Din senin, tânărul a început să îi pălmuiască şi le-a cerut toţi banii - în total 200 de lei, cât strânseseră până atunci.

Apoi a dispărut, iar minorii s-au dus la poliţie şi l-au indicat exact pe agresor, pentru că îl ştiau din cartier. Pe numele lui a fost emis un mandat de aducere în lipsă, iar de atunci a fost căutat.

Într-un final, poliţiştii l-au zărit într-o scară de bloc. Au fost nevoiţi să alerge după el, pentru că tânărul a încercat să scape.

A fost încătuşat şi reţinut și se va cere arestarea lui preventivă. Tânărul este acuzat de tâlhărie calificată, iar pedeapsa poate merge până la 10 ani de închisoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













