Un tânăr din Hunedoara a fost reținut după ce a lovit doi copii care mergeau la colindat și le-a furat toți banii strânși

Stiri actuale
16-01-2026 | 17:15
×
Codul embed a fost copiat

Un tânăr din Hunedoara a ajuns după gratii, după ce a pălmuit doi colindători în Ajunul Crăciunului și le-a furat toţi banii. De atunci, individul a stat ascuns.

autor
Gigi Ciuncanu,  Roxana Tivadar

Suspectul are 19 ani şi este din localitatea Vulcan. De sărbători, s-a întâlnit întâmplător pe stradă cu doi băieţi de 11 şi 13 ani, care mergeau la colindat. Din senin, tânărul a început să îi pălmuiască şi le-a cerut toţi banii - în total 200 de lei, cât strânseseră până atunci.

Apoi a dispărut, iar minorii s-au dus la poliţie şi l-au indicat exact pe agresor, pentru că îl ştiau din cartier. Pe numele lui a fost emis un mandat de aducere în lipsă, iar de atunci a fost căutat.

Într-un final, poliţiştii l-au zărit într-o scară de bloc. Au fost nevoiţi să alerge după el, pentru că tânărul a încercat să scape.

A fost încătuşat şi reţinut și se va cere arestarea lui preventivă. Tânărul este acuzat de tâlhărie calificată, iar pedeapsa poate merge până la 10 ani de închisoare.

Citește și
politia masini
Ceas de 175.000 de euro, furat dintr-o locuință din București. Cine e păgubitul
Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua

Sursa: Pro TV

Etichete: hunedoara, lovit, colindatori, furat,

Dată publicare: 16-01-2026 17:13

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
Cine este bărbatul din Mediaș care spune ca i-a fost furat un seif cu un milion de euro. A fost condamnat pentru tâlhărie
Stiri actuale
Cine este bărbatul din Mediaș care spune ca i-a fost furat un seif cu un milion de euro. A fost condamnat pentru tâlhărie

Jaf de proporții azi-noapte în Mediaș. Un bărbat susține că a fost călcat de hoți, și ar fi rămas fără un milion de euro și peste o jumătate de kilogram de aur. Păgubitul a fost el însuși condamnat în trecut pentru furt și tâlhărie.

Ceas de 175.000 de euro, furat dintr-o locuință din București. Cine e păgubitul
Stiri actuale
Ceas de 175.000 de euro, furat dintr-o locuință din București. Cine e păgubitul

Directorul general al unei companii din domeniul energiei a fost jefuit de un ceas în valoare de 175.000 de euro. Polițiștii spun că suspectul principal este o femeie, apropiată a victimei.

Un seif în care se aflau un milion de euro, aur și bijuterii a dispărut dintr-o locuință din Mediaș. Cine l-ar fi furat
Stiri actuale
Un seif în care se aflau un milion de euro, aur și bijuterii a dispărut dintr-o locuință din Mediaș. Cine l-ar fi furat

Poliţiştii şi procurorii au demarat o amplă anchetă în judeţul Sibiu, după ce au fost sesizaţi că dintr-o locuinţă din municipiul Mediaş a fost sustras un seif în care s-ar afla 700 de grame de aur şi un milion de euro.

Schema prin care un bărbat din București a furat de mai multe ori din supermarket. Păcălea casele self-pay | VIDEO
Stiri actuale
Schema prin care un bărbat din București a furat de mai multe ori din supermarket. Păcălea casele self-pay | VIDEO

Un bărbat din Bucureșri a fost reținut pentru furt. El își făcuse un obicei din a face cumpărăturile într-un magazin cu case de marcat de tip self-pay, plătind doar o parte din produsele pe care le lua de pe rafturi. 

Caz șocant: un bărbat este acuzat că a furat peste 100 de cranii umane din cimitire
Stiri externe
Caz șocant: un bărbat este acuzat că a furat peste 100 de cranii umane din cimitire

Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru furt, după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost descoperite în statul Pennsylvania, scrie Sky News. 

 

Recomandări
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru
Stiri Economice
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani
Stiri actuale
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Stiri Sanatate
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59