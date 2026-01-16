Un tânăr din Hunedoara a fost reținut după ce a lovit doi copii care mergeau la colindat și le-a furat toți banii strânși
Un tânăr din Hunedoara a ajuns după gratii, după ce a pălmuit doi colindători în Ajunul Crăciunului și le-a furat toţi banii. De atunci, individul a stat ascuns.
Suspectul are 19 ani şi este din localitatea Vulcan. De sărbători, s-a întâlnit întâmplător pe stradă cu doi băieţi de 11 şi 13 ani, care mergeau la colindat. Din senin, tânărul a început să îi pălmuiască şi le-a cerut toţi banii - în total 200 de lei, cât strânseseră până atunci.
Apoi a dispărut, iar minorii s-au dus la poliţie şi l-au indicat exact pe agresor, pentru că îl ştiau din cartier. Pe numele lui a fost emis un mandat de aducere în lipsă, iar de atunci a fost căutat.
Într-un final, poliţiştii l-au zărit într-o scară de bloc. Au fost nevoiţi să alerge după el, pentru că tânărul a încercat să scape.
A fost încătuşat şi reţinut și se va cere arestarea lui preventivă. Tânărul este acuzat de tâlhărie calificată, iar pedeapsa poate merge până la 10 ani de închisoare.
Sursa: Pro TV
16-01-2026 17:13