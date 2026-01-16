Un seif în care se aflau un milion de euro, aur și bijuterii a dispărut dintr-o locuință din Mediaș. Cine l-ar fi furat

Stiri actuale
16-01-2026 | 11:27
Seif
Shutterstock

Poliţiştii şi procurorii au demarat o amplă anchetă în judeţul Sibiu, după ce au fost sesizaţi că dintr-o locuinţă din municipiul Mediaş a fost sustras un seif în care s-ar afla 700 de grame de aur şi un milion de euro.

autor
Stirileprotv

”O echipă complexă de poliţişti, coordonaţi de şeful Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu efectuează activităţi specifice de cercetare la faţa locului şi desfăşoară întregul ansamblu de activităţi specifice în urma unui apel 112 privind furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaş”, anunţă, vineri, Poliţia Sibiu.

Potrivit instituţiei citate, în cursul nopţii, în jurul orei 03:10, IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat domiciliat în municipiul Mediaş cu privire la faptul că autori necunoscuţi ar fi pătruns în locuinţa sa, de unde ar fi sustras un seif.

”Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii şi bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum şi 1.000.000 euro”, au precizat poliţiştii.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că reclamantul este cunoscut cu antecedente penale, având un cazier judiciar consistent pentru infracţiuni de furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi alte fapte penale.

Citește și
politia masini
Ceas de 175.000 de euro, furat dintr-o locuință din București. Suspecta a fost ridicată de pe stradă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Sibiu, seif,

Dată publicare: 16-01-2026 11:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Ceas de 175.000 de euro, furat dintr-o locuință din București. Suspecta a fost ridicată de pe stradă
Stiri actuale
Ceas de 175.000 de euro, furat dintr-o locuință din București. Suspecta a fost ridicată de pe stradă

Un ceas de aur valorând 175.000 de euro a fost furat dintr-o locuință din București, iar suspecta a fost reținută de polițiști.

Cererea de suspendare a doi judecători CCR se judecă azi la CAB. De ce sunt contestați Mihai Busuioc și Dacian Dragoș
Stiri actuale
Cererea de suspendare a doi judecători CCR se judecă azi la CAB. De ce sunt contestați Mihai Busuioc și Dacian Dragoș

Curtea de Apel Bucureşti ar trebui să pronunţe o soluţie pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

Salariul mediu net a crescut în ultimele luni din 2025. Care sunt cele mai bine plătite joburi
Stiri actuale
Salariul mediu net a crescut în ultimele luni din 2025. Care sunt cele mai bine plătite joburi

Câştigul salarial mediu net a crescut cu 123 de lei (cu 2,2%) în noiembrie, la 5.615 lei, faţă de luna octombrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Recomandări
CCR a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorii au ieșit din sală după 30 de minute
Stiri actuale
CCR a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorii au ieșit din sală după 30 de minute

Judecătorii Curții Constituționale au amânat pentru a patra oară decizia despre pensiile speciale ale magistraților. Toți cei nouă membrii ai CCR au intrat în ședință, dar au părăsit sala după 30 de minute.

Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua
Vremea
Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Mărturii cutremurătoare din Iran. Familiile protestatarilor uciși plătesc mii de dolari pentru a-i îngropa
Stiri externe
Mărturii cutremurătoare din Iran. Familiile protestatarilor uciși plătesc mii de dolari pentru a-i îngropa

Donald Trump a fost convins în ultima clipă să nu atace Iranul, scrie presa occidentală, citând surse din Orientul Mijlociu. Iar cei care au dus munca de convingere au fost oficiali din Arabia Saudită, Qatar și Oman.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Ianuarie 2026

46:25

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59