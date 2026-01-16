Un român este cercetat penal după ce polițiștii din Giurgiu au făcut o descoperire de 55.000 de euro în autocarul lui. FOTO

16-01-2026 | 21:16
Un român de 52 de ani este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră din Giurgiu l-au prins transportând, într-un autocar din Turcia, bunuri contrafăcute. Valoarea acestora ar fi depășit 285.000 de lei dacă erau vândute ca produse de marcă.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, autocarul de transport persoane care efectua curse regulate, pe ruta Turcia-România, a fost controlat de poliţiştii de frontieră într-o acţiune pe drumul naţional DN 5 Giurgiu-Bucureşti.

"În urma controlului efectuat au fost descoperite 816 produse de îmbrăcăminte, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparţineau unui pasager, cetăţean român, în vârstă de 52 de ani, care nu deţinea documente de provenienţă. Bunurile descoperite, estimate la o valoare de aproximativ 285.600 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză au fost întocmite dosare penale", se arată în comunicatul menţionat.

Sursa: Agerpres

Etichete: giurgiu, contrafacut,

Dată publicare: 16-01-2026 21:16

