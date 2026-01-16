Felul în care vedem noi Cosmosul este ”profund defectuos”. Cele mai noi date arată că Universul ar fi vâscos ca mierea

Modelul nostru despre Univers este profund defectuos - cu excepția cazului în care spațiul este de fapt un „fluid lipicios”, sugerează noi cercetări. Practic, Universul ar putea fi, de fapt, un fluid vâscos ca mierea.

Cele mai bune modele ale noastre despre cosmos nu se completează - dar acest lucru s-ar putea schimba dacă universul ar fi de fapt alcătuit dintr-un „fluid vâscos” ca mierea, sugerează o nouă lucrare, prezentată de Live Science.

Observații recente au dezvăluit că înțelegerea noastră asupra Cosmosului este defectuoasă, dar acest lucru s-ar putea datora faptului că Universul este „mai lipicios” decât am presupus, propun noi cercetări.

Într-o lucrare publicată pe serverul de preprint arXiv, dar care nu a fost evaluată de colegi, Muhammad Ghulam Khuwajah Khan, cercetător la Institutul Indian de Tehnologie, sugerează că spațiul ar putea poseda o proprietate numită ”vâscozitate în vrac”.

Vâscozitatea este o măsură a rezistenței unui fluid la curgere sau la schimbarea formei - la fel ca diferența dintre turnarea apei și cea a mierii. În acest caz, vorbim despre vâscozitatea în vrac a vidului în sine, o rezistență fantomatică care apare atunci când spațiul se extinde.

Neconcordanță între teoriile noastre standard și viteza reală a galaxiilor

În mod tradițional, oamenii de știință au folosit un model simplu pentru a descrie Universul. În acest model, cunoscut sub numele de Lambda-CDM, energia întunecată - forța misterioasă responsabilă pentru expansiunea accelerată a Universului - este un fundal constant, neschimbat, cunoscut sub numele de constantă cosmologică.

Cu toate acestea, datele de la Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), care este montat pe Telescopul Mayall de la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona, publicate anul trecut, au sugerat că ceva ar putea fi fundamental greșit în înțelegerea noastră despre energia întunecată.

Noile observații au arătat o ușoară neconcordanță între teoriile noastre standard și rata reală, observată, cu care galaxiile se îndepărtează rapid de noi.

Pentru a explica această discrepanță, Khan a propus un model care implică „fononi” spațiali. În fizica stării solide, fononii sunt, în esență, vibrațiile colective ale atomilor dintr-un cristal. Dar Khan a aplicat această idee la structura spațiului în sine.

El a sugerat că aceste vibrații longitudinale, care ar acționa ca unde sonore ale vidului, ar putea fi responsabile pentru un efect vâscos care a încetinit expansiunea cosmosului suficient de mult pentru a se potrivi cu ceea ce vedem pe cer.

Universul vâscos ca mierea ar explica multe lucruri

Prin tratarea Universului ca un fluid vâscos, acest model introduce o frânare asupra expansiunii cosmice. Pe măsură ce spațiul se întinde, acești fononi spațiali se mișcă brusc, creând o presiune care se opune împingerii spre exterior. De fapt, studiul arată că acest model simplu, bazat pe date, se potrivește cu datele DESI cu o mare precizie, rezolvând potențial unele dintre problemele cauzate de constanta cosmologică standard.

Dar ar trebui să acționăm cu prudență - aceasta este doar o presupunere. Energia întunecată vâscoasă ar reprezenta o schimbare fundamentală în modul în care percepem vidul spațiului, iar datele concrete de la DESI sunt încă analizate de comunitatea științifică. Nu suntem încă siguri dacă această vâscozitate este o proprietate fundamentală a naturii sau doar un artefact lent al măsurătorilor noastre actuale.

Așadar, încotro ne îndreptăm de aici? Următorul deceniu de date din misiuni precum telescopul spațial Euclid și monitorizarea continuă de către DESI vor fi testul suprem. Avem nevoie de mai multe observații pentru a vedea dacă aceste vibrații fantomatice guvernează cu adevărat Cosmosul sau dacă spațiul este atât de neted pe cât credeam odinioară.

