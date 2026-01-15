Scrisorile dintre Eminescu și Veronica Micle ar putea intra în patrimoniul național. Ministerul Culturii vrea să le cumpere

Ministerul Culturii a anunţat joi, de Ziua Culturii Naţionale, că vrea să achiziţioneze scrisorile dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu, fondul propus spre achiziţie cuprinzând aproximativ 400 de pagini de manuscris.

"Aceste documente au o valoare majoră pentru patrimoniul spiritual naţional, prin importanţa lor literară, istorică şi documentară. Până acum, în baza mandatului primit, a fost efectuată analiza oportunităţii achiziţiei, solicitarea ofertei de preţ de la proprietar (prin mandatar - Casa de licitaţii Artmark), numirea comisiei de expertiză - având în componenţă experţi acreditaţi, pentru efectuarea inclusiv de investigaţii fizico-chimice în scopul stabilirii autenticităţii manuscriselor; împuternicirea comisiei pentru stabilirea preţului echitabil de achiziţie a Fondului", se arată în comunicatul MC.

Echipa desemnată de Ministerul Culturii a început joi etapa de expertizǎ prin analizarea lotului de cinci scrisori transmise de deţinător, în vederea verificării autenticităţii acestora. Confirmarea autenticităţii şi a trasabilităţii documentelor - prin corelarea datelor istorice, a rezultatelor ştiinţifice şi a informaţiilor privind provenienţa acestora, constituie condiţia fundamentală a achiziţiei fondului de corespondenţă. În acest scop, Ministerul Culturii a apelat şi va apela în continuare la toate instituţiile cu competenţe în materie, pentru a asigura un proces de evaluare riguros. Scopul îmbogăţirii - întregirii patrimoniului spiritual naţional poate fi atins doar dacă fiecare document este autentic.

Stimulente pentru proiecte culturale

Ministerul Culturii a lansat joi şi apelul de proiecte „Brâncuşi150”, dedicat celebrării a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi. Apelul reprezintă un prim pas de stimulare a creativităţii şi de susţinere a proiectelor culturale care vor marca, pe parcursul anului 2026, această aniversare majoră.

Pot fi depuse proiecte culturale în următoarele domenii: fotografie, artă decorativă şi sculptură, performance art, artă urbană şi forme alternative de educaţie prin cultură. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare.

Suma totală alocată sesiunii este de 500.000 lei, iar suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei. Proiectele eligibile trebuie să se desfăşoare în perioada 16 martie - 16 septembrie.

Dosarele de finanţare se depun exclusiv online, prin platforma www.fonduri-cultura.ro, termenul-limită fiind 16 februarie 2026, ora 12:00. Evaluarea proiectelor, soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea rezultatelor se vor realiza conform calendarului publicat de Ministerul Culturii.

Anunţul complet, calendarul sesiunii şi toate documentele aferente acestei finanţări nerambursabile pot fi consultate la următorul link: https://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-brancusi150/

