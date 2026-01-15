Tragedie în Vaslui: femeie ucisă după ce a fost strivită de propria mașină lăsată neasigurată în rampă

Stiri actuale
15-01-2026 | 21:51
ambulanta

O femeie a decedat, joi, în localitatea Buda, comuna Bogdăneşti, prinsă sub roţile maşinii sale, lăsată neasigurată corespunzător în rampă, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

autor
Vlad Dobrea

La locul producerii evenimentului au intervenit o autospecială de stingere şi o autospecială de descarcerare uşoară din cadrul Detaşamentului de pompieri Bârlad şi o autosanitară aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

"Victima, o femeie în vârstă de aproximativ 57 ani, a fost scoasă de sub maşină de către echipajul de pompieri, fiind decedată. A fost prinsă sub maşina proprietate personală neasigurată corespunzător în rampă", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Poliţiştii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii incidentului. 

Sursa: Agerpres

Etichete: vaslui, deces, masina, femeie,

Dată publicare: 15-01-2026 21:51

Articol recomandat de sport.ro
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Citește și...
INSP avertizează părinții: Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează sănătatea copiilor. Semnele de suprasolicitare
Stiri actuale
INSP avertizează părinții: Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează sănătatea copiilor. Semnele de suprasolicitare

Institutul Național de Sănătate Publică, prin campania „Fii conștient! Viața trăită online are consecințe offline!”, explică celor mici semnele care arată că au petrecut prea mult timp în fața ecranelor.

Jandarmeria Capitalei: spray iritant-lacrimogen folosit pentru detensionarea incidentelor din Piața Victoriei
Stiri actuale
Jandarmeria Capitalei: spray iritant-lacrimogen folosit pentru detensionarea incidentelor din Piața Victoriei

Jandarmeria Capitalei informează că au fost folosite pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă pentru detensionarea unora dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei, care au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă. 

O nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a lăsat din nou municipiul Craiova fără căldură
Stiri actuale
O nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a lăsat din nou municipiul Craiova fără căldură

Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după ce a apărut o nouă avarie pe reţeaua primară de termoficare a oraşului în zona centrală - zona Hotel Ramada.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online
Stiri Economice
Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online

Autoritățile vor ca datoriile pe care românii le au la Fisc și la direcțiile de taxe locale să apară pe liste publice care pot fi accesate online.

A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi
Stiri actuale
A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi

În premieră pentru infrastructura din România, a ajuns la noi un utilaj uriaș care va fora prin munți, cu ajutorul unei tehnici noi, un tunel rutier de autostradă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Ianuarie 2026

46:25

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59