Tragedie în Vaslui: femeie ucisă după ce a fost strivită de propria mașină lăsată neasigurată în rampă

O femeie a decedat, joi, în localitatea Buda, comuna Bogdăneşti, prinsă sub roţile maşinii sale, lăsată neasigurată corespunzător în rampă, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

La locul producerii evenimentului au intervenit o autospecială de stingere şi o autospecială de descarcerare uşoară din cadrul Detaşamentului de pompieri Bârlad şi o autosanitară aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

"Victima, o femeie în vârstă de aproximativ 57 ani, a fost scoasă de sub maşină de către echipajul de pompieri, fiind decedată. A fost prinsă sub maşina proprietate personală neasigurată corespunzător în rampă", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Poliţiştii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii incidentului.

