Cine este bărbatul din Mediaș care spune ca i-a fost furat un seif cu un milion de euro. A fost condamnat pentru tâlhărie

16-01-2026 | 16:52
Jaf de proporții azi-noapte în Mediaș. Un bărbat susține că a fost călcat de hoți, și ar fi rămas fără un milion de euro și peste o jumătate de kilogram de aur. Păgubitul a fost el însuși condamnat în trecut pentru furt și tâlhărie.

Daniel Nițoiu

Vineri dimineață, bărbatul a postat pe o reţea de socializare un mesaj video în care a arătat lucrurile răscolite de hoţi din apartamentul său şi a cerut ajutorul celor care au văzut sau ştiu ceva despre autori.

Totodată bărbatul a precizat că în seif se aflau nu doar bani ci şi documente de mare valoare, iar printre bijuterii un singur inel valora 60.000 de euro.

Mai mult, păgubitul a promis, citez, „un milion pentru cel care va aduce persoană care mi-a spart casa”. Apoi a ameninţat că „va fi rău va fi foarte rău” pentru cei care au comis jaful.

Surse apropiate anchetei spun că bărbatul călcat de hoţi are un cazier consistent pentru infracţiuni de furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar şi tâlhărie, fapta pentru care ar fi fost închis în Italia.

Dată publicare: 16-01-2026 14:22

Este anchetă în Mediaș, după ce un bărbat a susținut că a fost călcat de hoți și ar fi rămas fără un 1 milion de euro și peste o jumătate de kilogram de aur.

Poliţia Română a publicat vineri imagini șocante surprinse în timpul sau imediat după accidente rutiere, pentru a avertiza șoferii, pietonii și bicicliștii să respecte regulile și să fie vigilenți în trafic.

