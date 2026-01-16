Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro

16-01-2026 | 17:07
furt medias

Este anchetă în Mediaș, după ce un bărbat a susținut că a fost călcat de hoți și ar fi rămas fără un 1 milion de euro și peste o jumătate de kilogram de aur.

autor
Octavian Moldovan

Păgubitul a fost el însuși condamnat în trecut pentru furt și tâlhărie în Italia.

Vasile Anton Blijenberg a sunat joi noapte la 112 și a anunțat că hoții i-au luat din casă un seif în care s-ar fi aflat un milion de euro și bijuterii din aur cântărind circa 700 de grame. Două ore mai târziu, a postat pe Facebook un mesaj amenințător - ”Dacă nu ai timp în 24 de ore să mă suni și să-mi dai răspunsul cine ai făcut chestia asta și ai spart apartamentul, eu te găsesc, îți promit! O să fie foarte, foarte rău! N-o să te salveze nimenea!”

O echipă complexă de polițiști, coordonată chiar de șeful Serviciului de Investigații Criminale, a făcut cercetări la fața locului. Cele două yale de la ușa apartamentului nu păreau forțate.

Vasile Anton Blijenberg, reclamant: „Aici au fost niște hoți profesioniști, cu niște chei speciale, cineva a dat pontul ăsta, vizitatori ce au fost pe la mine, ceva de genul ăsta, nu știu sigur.”

În locuință, lucrurile erau răvășite. Reclamantul, un bărbat de 39 de ani, susține că seiful furat se afla într-un dulap. Era greu și probabil a fost cărat de două persoane. Vecinii spun că întreaga poveste e greu de crezut.

„Nu am auzit nimic. Gălăgie ceva? Nimic, nimic.”

„E cam de necrezut, nu știu. Eu nu cred, de unde atâția bani.”

„Să ai așa o valoare trebuie să ai și o asigurare.”

Potrivit polițiștilor, reclamantul are antecedente penale - în cazierul lui sunt înscrise mai multe infracțiuni de furt, tăinuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. A făcut închisoare în Italia pentru tâlhărie. Susține că a câștigat prin muncă cinstită, în Germania, milionul de euro care ar fi fost furat.

„Și eu, și soția lucrăm la un parc de copii, ca muncitori simpli, câștig foarte bine, deci nu e nimic ilegal”, spune bărbatul.

Reclamantul a predat poliției o cameră de supraveghere care i-ar fi putut surprinde pe hoți în casă. Nici el și nici anchetatorii nu au vizionat deocamdată imaginile stocate pe dispozitiv.

