Ceas de 175.000 de euro, furat dintr-o locuință din București. Suspecta a fost ridicată de pe stradă

Un ceas de aur valorând 175.000 de euro a fost furat dintr-o locuință din București, iar suspecta a fost reținută de polițiști.

O femeie în vârstă de 30 de ani a fost reţinută de poliţiştii Capitalei, fiind bănuită de comiterea infracţiunii de furt calificat, după ce ar fi sustras un ceas din aur, evaluat la aproximativ 175.000 de euro, dintr-un imobil situat în Sectorul 1 al municipiului Bucureşti.

Sesizarea a fost făcută în data de 14 ianuarie 2026, când poliţiştii Secţiei 2 au fost anunţaţi de un bărbat de 41 de ani, cetăţean străin, că în noaptea de 10 spre 11 ianuarie o femeie i-ar fi furat ceasul din aur galben din locuinţa sa. Din verificările preliminare a reieşit că aceasta ar fi profitat de neatenţia persoanei vătămate şi ar fi sustras bunul dintr-una dintre camerele imobilului.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 1, care a continuat cercetările. În urma administrării probatoriului, a fost dispusă continuarea urmăririi penale faţă de femeia bănuită, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

Poliţiştii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din Sectorul 1. Totodată, pentru completarea materialului probator, a fost pus în executare şi un mandat de percheziţie domiciliară.

Suspecta a fost condusă la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 1, unde a fost audiată, iar ulterior a fost reţinută pentru 24 de ore, polițiștii urmând să ceară instanței măsuri preventive.

