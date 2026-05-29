Conducerea unității medicale susține că procedurile au fost respectate. Doi doctori, care s-au ocupat de nou-născut, sunt cercetați de Comisia de Disciplină.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Băiețelul a venit pe lume prin cezariană la spitalul din Pașcani. Avea 3 kilograme 300 și a primit nota 8 la naștere. După procedură, medicii le-ar fi spus tinerilor părinți că inima bebelușului nu bate normal.

Elena Adina Năstase, mama: „Au spus că îl ține așa, sub supraveghere, că nu are nevoie de intubație, nu are nevoie de nimic altceva. Doar că îi bate un pic mai tare inimioara. Nu i-au făcut niciun ecograf, nimic, doar niște analize i-au luat. A murit în brațele mele.”

Familia susține că transferul la Iași a fost refuzat

Familia spune că a cerut transferul nou-născutului la spitalul de copii din Iași, unde există specialiști în cardiologie pediatrică, însă medicii ar fi refuzat. Mama susține că doar i s-a recomandat un consult la unitatea sanitară după externare.

Florin Huțu, tatăl: „A spus că copilul meu este bine și nu are nevoie de îngrijiri medicale departe, la Iași, că mi-l trimite înapoi.”

Reporter: „Credeți că dacă era transferat la timp, putea fi salvat?”

Florin Huțu, tatăl: „Da, copilul meu era foarte bine.”

Aurica Huțu, bunica: „Când au venit medicii de la Iași, să îl vadă, să îl consulte, deja copilul era terminat.”

Reacția reprezentanților spitalului

Conducerea spitalului susține că transferul la Iași a fost luat în calcul, însă starea copilului s-a degradat rapid. Doi medici – care s-au ocupat de bebeluș după naștere - sunt vizați de o anchetă internă.

Dr. Vasilica Scutelnicu, director medical Spitalul Municipal Pașcani: „Noi nu avem specialitate chirurgicală cardiologică pediatrică. Colegii mei, când au suspicionat o patologie cardiacă, au încercat să trimită copilașul.”

Reporter: „Au făcut colegii dvs. tot ce puteau, medical vorbind?”

Dr. Vasilica Scutelnicu, director medical Spitalul Municipal Pașcani: „Medical, cred că da. Prefer să cred că da.”

Părinții au depus plângere la Colegiul Medicilor și la Poliție.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Se află în lucru un dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care se efectuează cercetări.”

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi medici ar putea fi sancționați salarial și, în cazuri excepționale, se poate ajunge până la desfacerea contractelor de muncă. Familia mai are acasă doi copii.