Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a transmis că autoritățile nu vor mai tolera astfel de ilegalități și vor aplica toate sancțiunile prevăzute de lege.

Tone de deșeuri îngropate ilegal pe o suprafață de peste 5.000 mp

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Mediului, inspectorii Gărzii de Mediu au identificat o zonă de peste 5.000 de metri pătrați în care au fost îngropate ilegal cantități mari de deșeuri.

Aceste fapte sunt considerate infracțiuni de mediu, iar legislația prevede sancțiuni severe pentru cei responsabili.

„Sancțiunea pentru aceste fapte penale poate ajunge la amenzi de până la 200.000 de lei și chiar pedeapsa cu închisoarea între 1 și 5 ani”, a precizat ministrul Mediului.

Balastieră ilegală descoperită în aceeași zonă

În timpul verificărilor, autoritățile au descoperit și o exploatare ilegală de agregate minerale, pentru care nu exista nicio autorizație.

Ministra Mediului a transmis un mesaj ferm către cei care desfășoară activități ilegale în domeniul exploatării resurselor naturale sau al gestionării deșeurilor.

„Ai o balastieră ilegală și crezi că nu vei fi prins niciodată? Îngropi ilegal deșeuri? Poate în trecut ai scăpat nepedepsit, dar acum Ministerul Mediului nu mai închide ochii”, a transmis Diana Buzoianu.

Mai jos regăsiți integral mesajul Dianei Buzoianu: