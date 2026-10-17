Un tribunal a constatat că Rebecca Burwood a exploatat-o pe bătrână între 2017 și 2023, în timp ce lucra ca director adjunct la un azil de bătrâni. O comisie de evaluare a aptitudinii profesionale a Consiliului Asistenților Medicali și Moașelor a constatat că, în timp ce lucra la azilul Bryn Yr Haul din Mold, în nordul Țării Galilor, Burwood a folosit „manipularea și constrângerea pentru a obține fonduri” de la femeie, scrie Mirror.

S-a susținut că Burwood a folosit o parte din bani pentru operații estetice personale, în timp ce probele au arătat că o parte din bani a fost cheltuită pentru „lucrări de renovare a locuinței, facturi la utilități și impozitul local”.

Asistenta a exploatat-o pe bătrână timp de șase ani

Burwood a abuzat de funcția sa și a devenit mandatarul permanent al bătrânei pentru chestiuni imobiliare și financiare, la 5 mai 2018, ocupându-se în același timp de îngrijirea acesteia. Se pare că asistenta medicală a făcut acest lucru fără să informeze pe nimeni din cadrul azilului.

Femeia în vârstă de 99 de ani, care nu avea familie, a transferat, de asemenea, dreptul de proprietate asupra casei sale, evaluată la 400.000 de lire sterline, înainte ca Burwood să intre la azilul Bryn Yr Haul în 2018.

Probele au arătat că peste 370.000 de lire sterline au fost retrase din contul bancar al femeii pe parcursul a cinci ani, inclusiv 160.000 de lire sterline sub formă de retrageri mari de numerar de la bancomate.

Burwood a convins-o pe pensionară să plătească 20.000 de lire sterline pentru o mașină și 9.000 de lire sterline pentru o rulotă, susținând că vehiculele le-ar permite să facă împreună excursii de o zi. Pensionara era „vulnerabilă și singură” în urma unei căzături și se baza pe Burwood pentru prietenie și contact social, a aflat comisia de judecată.

Asistenta a folosit șantajul emoțional pentru a obține bani

Comisia a constatat că asistenta medicală a recurs la „șantaj emoțional”, spunându-i femeii în vârstă că nu va mai putea să o ducă în excursii dacă nu va avea acces la banii ei, adăugând că aceasta „retrăgea sume mari de bani aproape zilnic” din contul ei bancar.

Contul bancar al pensionarei a fost ulterior înghețat din cauza îngrijorărilor legate de cheltuieli, dar Burwood a încercat să obțină ridicarea restricțiilor și a dus-o la o sucursală bancară. Angajații băncii au descris-o pe Burwood ca „aproape șantajând-o” pe femeie și au declarat că aceasta îi spusese pensionarei să ceară deblocarea conturilor.

Această bancă a sesizat situația Poliției din North Wales, care a deschis o anchetă. Poliția nu a întreprins însă nicio acțiune ulterioară, întrucât femeia, care a decedat între timp, nu a dorit să depună plângere.

Comisia a aflat că femeia o considera pe Burwood o prietenă și credea că asistenta „a învățat din greșelile sale”. Cu toate acestea, pensionara le-a spus angajaților responsabili cu protecția că era șocată și dezamăgită de suma cheltuită din contul ei.

În declarațiile scrise adresate comisiei, Burwood a afirmat: „Recunosc acum că, chiar și atunci când un cadou este oferit în mod voluntar sau cu intenții bune, așa cum a fost cazul meu, acceptarea oricărui lucru care depășește valoarea unui simbol nesemnificativ poate compromite sau poate părea că compromite judecata profesională. Pensionara nu era doar o persoană pe care am întâlnit-o ulterior într-un context profesional, ci o persoană pe care o cunoșteam de mulți ani și pe care ajunsesem să o consider o prietenă dragă și o figură asemănătoare unei bunici. Nu aveam nicio înțelegere a sferei de aplicare a unei LPA și recunosc acum că aceasta a fost o greșeală majoră din partea mea.”

În hotărârea sa, comisia de asistență medicală a afirmat că acțiunile lui Burwood au fost „deplorabile și o rușine pentru profesie”. Comisia a menționat că, deși asistenta a susținut că femeia în vârstă de 99 de ani a aprobat donarea bunurilor sale, această afirmație a fost contrazisă de dovezi care demonstrau că aceasta era „șocată și dezamăgită de suma de bani cheltuită”.

Comisia a adăugat că era „improbabil” ca femeia să-și fi „cedat în cunoștință de cauză și de bunăvoie locuința și sume substanțiale de bani, rămânând doar cu o sumă modestă de bani lichizi și cu riscul de a nu-și mai putea finanța propria îngrijire”.