În microbuz se aflau mai mulți cetățeni străini, posibil nepalezi. Unul dintre pasageri este în stare gravă, a fost intubat și transportat la spital. Alte opt persoane au suferit răni ușoare și au fost, de asemenea, duse la spital pentru îngrijiri medicale

Pompierii militari au intervenitcu o maşină de stingere şi două vehicule SMURD, la faţa locului fiind şi trei autovehicule ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„La acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar poliţiştii aflaţi la faţa locului acţionează pentru fluidizarea şi redirecţionarea circulaţiei pe rute alternative. Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.