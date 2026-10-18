Premiul de categoria I este în valoare de 10.004.076,02 lei, potrivit informațiilor anunțate de Loteria Română.

Biletul norocos a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B. În total, acesta a inclus 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Prețul biletului a fost de 987,50 de lei, iar jucătorul a obținut astfel premiul de categoria I la Joker.

Al treilea premiu de categoria I câștigat în 2026

Acesta este al treilea câștig de categoria I înregistrat la Joker în acest an.

Ultima dată, marele premiu la Joker a fost câștigat pe 14 iunie 2026, când valoarea acestuia a fost de 3.565.252,21 lei.

Câștigul de duminică depășește 10 milioane de lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro.