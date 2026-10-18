El a transmis că dacă cineva crede că AUR va ajunge să voteze cum i se spune, ''probabil încă nu a înţeles cu cine are de-a face'', potrivit Agerpres.

''Chiar dacă toţi vor trăda şi vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Şi pentru cei care încă nu au înţeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu. Probabil că tocmai asta îi deranjează atât de tare. De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, preţurile sau faptul că politicienii care au adus ţara aici vor din nou la guvernare. Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineaţa, George Simion la prânz, George Simion seara. Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o 'dezvăluire', câte o stenogramă, câte o acuzaţie nefondată şi acum am ajuns şi la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat şi că plouă'', a scris liderul AUR duminică, pe Facebook.

Simion a acuzat presiuni asupra formaţiunii sale..

''Cât de jos vreţi să mergeţi? V-aţi găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuşi să lovească în AUR, într-un moment critic, şi speraţi probabil că dacă produceţi suficient zgomot ne veţi face să cedăm. Românii sunt însă mult mai inteligenţi decât îi credeţi. Nu vor uita cine a condus România în ultimii 35 de ani doar pentru că le puneţi în fiecare seară un nou episod din serialul 'George Simion, pericol naţional'. Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieşit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este duşmanul zilei'', a transmis George Simion.

El a făcut referire la cazul lui Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR, care a cerut duminică ajutorul poliţiei, după ce a găsit un cap de porc la poarta casei sale.

''Sper ca statul să îşi facă datoria în cazul lui Marius Lulea şi în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide şi probe, nu verdicte televizate. Iar dacă cineva crede că după suficiente titluri, înscenări şi capete de porc AUR va ajunge să voteze cum i se spune, probabil încă nu a înţeles cu cine are de-a face'', a mai spus preşedintele AUR.