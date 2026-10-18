Într-o țară în care aproape 40% dintre persoanele de peste 65 de ani sunt expuse riscului de sărăcie, mii de vârstnici recurg la contracte prin care își cedează proprietățile în schimbul întreținerii. Numai în 2025 au fost încheiate peste 7.700 de astfel de contracte, relatează Blic Biznis.

Un număr tot mai mare de cetățeni vârstnici din Croația se confruntă cu dificultăți financiare, iar reprezentanții Partidului Pensionarilor avertizează că unii dintre aceștia acceptă să își cedeze proprietățile în schimbul întreținerii, pentru a-și asigura hrana, îngrijirea și cele necesare traiului de zi cu zi.

Potrivit datelor prezentate de președintele Partidului Pensionarilor, Lazar Grujić, în cursul anului 2025, în Croația au fost înregistrate 6.321 de contracte de întreținere pe viață, cu 22,5% mai multe decât în anul precedent. În plus, au fost încheiate și 1.446 de contracte de întreținere cu transfer imediat al proprietății, relatează portalul Mirovina.hr.

Aproape 40% dintre vârstnici sunt expuși riscului de sărăcie

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică din Croația, în cursul anului 2025, 39,4% dintre cetățenii cu vârsta de peste 65 de ani erau expuși riscului de sărăcie. În rândul persoanelor din aceeași categorie de vârstă care locuiesc singure, procentul ajungea la 64,4%.

Pragul riscului de sărăcie pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană era de 9.034 de euro pe an, adică aproximativ 753 de euro pe lună.

Grujić avertizează că majorarea pensiilor nu ține suficient pasul cu creșterea costului vieții și că persoanele vârstnice au nevoie nu doar de sprijin financiar, ci și de servicii adecvate de îngrijire și asistență.

Lazar Grujić: „Acești oameni nu au avut altă opțiune decât să renunțe la proprietățile pe care le-au construit de-a lungul întregii vieți, în schimbul unor mese și al îngrijirii de bază.”

Când proprietatea trece în posesia altei persoane

În Croația există două tipuri de astfel de contracte, iar diferența esențială constă în momentul transferului proprietății.

În cazul contractului de întreținere pe viață, proprietatea trece în posesia persoanei care asigură întreținerea abia după decesul beneficiarului. În schimb, în cazul contractului de întreținere cu transfer imediat, proprietatea este transmisă încă din timpul vieții acestuia.

Potrivit informațiilor oficiale ale instituțiilor judiciare din Croația, aceste contracte pot include asigurarea hranei, a cazării, a îngrijirii, a asistenței medicale și a altor necesități de bază.

Reprezentanții Partidului Pensionarilor avertizează că problema sărăciei în rândul persoanelor vârstnice nu poate fi rezolvată doar prin acordarea unor ajutoare financiare, ci este necesară dezvoltarea unor servicii de îngrijire și de asistență socială mai accesibile.

Grujić consideră că majorările actuale ale pensiilor și suplimentul anual sunt binevenite, însă insuficiente pentru a îmbunătăți pe termen lung situația celor mai vulnerabili cetățeni.