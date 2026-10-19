De cele mai multe ori, finanțele îi țin pe loc, însă și teama. Potrivit unui studiu recent, o treime dintre cei care se gândesc ce ar vrea să facă în viață își amână planurile cu cel puțin trei ani.

Nimeni nu ne împiedică să visăm, însă pentru mulți români, visul echivalează de multe ori doar cu un obiectiv normal - siguranța financiară a familiei. Pentru 45%, este mai importantă dorința de a le asigura celor dragi un trai sigur.

Alții visează la călătorii și experiențe importante, iar 40% speră să-și renoveze locuința pentru a se simți mai bine acasă.

Mai mult de o treime ar vrea să muncească mai puțin și să aibă mai mult timp pentru ei, în timp ce 31% visează să-și deschidă propria afacere.

Și, totuși, ne facem planuri, ne imaginăm lucruri, dar, în același timp, spun specialiștii, nu găsim momentul potrivit.

78% spun că mai au nevoie de cel puțin un an până să treacă la fapte, iar unul din trei își amână planurile de cel puțin trei ani.

Claudiu Cazacu, specialist XTB: „În linii mari, cunoaștem cu toții această tentație sau pur și simplu se întâmplă prea multe lucruri; avem o resursă limitată, timpul și atenția sunt resursele noastre finite.”

Adrian Asoltanie, specialist în educație financiară: „Întotdeauna obiectivele noastre depind de alți oameni, că vrem sau nu vrem. Banii pe care noi ni-i dorim sunt la alți oameni, de fapt. Oportunitățile sunt la alți oameni, ori dacă tu ții chestiile astea pentru tine, nu ai cum să creezi acel factor de amplificare, acel bulgăre de zăpadă în care am o idee și mai sar doi să ajute - nu doi - 15 să mă critice”

Iar în timp, se schimbă prioritățile pe care le-am avut la început de drum.

37% dintre tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani vor să învețe ceva nou sau să-și continue studiile, iar 30% se gândesc să se mute în alt oraș sau chiar în altă țară.

Și se mai observă ceva în cazul lor.

Claudiu Cazacu, specialist XTB: „Avem printre cei tineri 23% care investesc regulat și 27% atunci când își permit. Asta înseamnă că s-a întâmplat ceva, înseamnă că noua generație este mai bogată financiar și mai deschisă.”

Banii rămân principala problemă. 43% dintre români spun că nu au suficienți, alții au cheltuieli mai urgente, iar 30% preferă să mai aștepte, din cauza nesiguranței economice. Doar 2 din 10 au început să facă ceva pentru planurile lor financiare.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste o mie de persoane, din mediul urban, în luna septembrie.