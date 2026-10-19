Apariţia unor cazuri în această provincie, care se învecinează cu Republica Centrafricană, reprezintă o nouă provocare pentru autorităţile sanitare care se străduiesc să ţină sub control acest focar, scrie Agerpres.

Institutul Naţional pentru Cercetări Biomedicale a confirmat două cazuri de infectare - dintre care unul soldat cu deces - în Ubangi de Nord.

Reuters a relatat joi că au fost confirmate două cazuri în această provincie, citând doi oficiali din domeniul sănătăţii. La momentul respectiv, nu exista nicio declaraţie oficială din partea autorităţilor congoleze.

Ubangi de Nord devine a opta provincie afectată de focar, alături de Kivu de Nord, Ituri, Haut-Uele, Tshopo, Sud-Kivu, Bas-Uele şi Ubangi de Sud.

Ultimul raport de situaţie emis de RDC indica 67 de noi cazuri confirmate şi 26 de decese suplimentare în ultimele 24 de ore până la 16 octombrie, bilanţul total crescând la 9.415 de cazuri de infectare şi 4.536 de decese de la începutul focarului.

Focarul rămâne concentrat în estul RDC, provincia Ituri raportând 44 dintre cele 67 de cazuri noi.

Ebola s-a răspândit şi în Uganda şi Kenya

Acest focar, cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria RDC, s-a răspândit deja dincolo de graniţele ţării, cu cazuri înregistrate în Uganda şi Kenya în această lună.

În Kenya, numărul total al cazurilor de infectare a ajuns la opt, după cum a declarat duminică directorul general pentru Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Patrick Amoth, citat de Reuters.

„Astăzi (duminică, n.r.), 38 de persoane au fost testate, iar una a ieşit pozitivă la Ebola", a spus Amoth într-un interviu acordat postului de televiziune Citizen TV din Kenya.

„Este vorba de un bărbat în vârstă de 49 de ani care nu lucrează în domeniul sanitar. Acesta a prezentat febră, dureri de cap şi dureri musculare", a declarat oficialul.

Amoth a precizat că noul caz este un îngrijitor care ar fi fost expus la primul caz de Ebola din Kenya, descoperit la începutul acestei luni, la un bărbat care a călătorit din RDC la Nairobi şi a decedat într-un spital din acest oraş, la 5 octombrie.

Kenya se află în stare de alertă maximă în contextul în care focarul major de Ebola, cu epicentrul în RDC, s-a răspândit peste graniţe.