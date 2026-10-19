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Un nou efect al alcoolului, descoperit de cercetători. Ce modificări apar la nivelul creierului. FOTO

Stiri Sanatate
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Shutterstock

Alcoolul nu afectează doar neuronii, ci determină celulele imune să distrugă matricea structurală a creierului, după cum arată un nou studiu realizat pe șoareci.

autor
Ines Paris

Faptul că alcoolul are consecințe profunde asupra modului în care funcționează creierul este deja cunoscut, dar cercetările arată că, până și în cantități mici această, substanță poate provoca leziuni cerebrale, conform ScienceAlert.com.

Cum provoacă, de fapt, alcoolul leziuni cerebrale la nivel celular?

Într-o descoperire surprinzătoare publicată în revista „Immunity”, oamenii de știință au constatat că alcoolul nu interacționează doar cu neuronii.

Noile descoperiri arată că substanța afectează și celulele imune din creier numite microglie, determinându-le să distrugă matricea extracelulară care susține structural celulele cerebrale.

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Cum s-a realizat studiul

„Timp de ani de zile, efectele alcoolului asupra creierului au fost privite în mare parte prin prisma neuronilor, și pe bună dreptate: alcoolul acționează direct asupra receptorilor neuronali”, spune cercetătorul și autorul principal al studiului, Dimitrios Davalos, de la Cleveland Clinic.

Microglia reprezintă ansamblul de celule imune care:

-monitorizează și mențin activ creierul,

-detectează amenințările,

-elimină celulele moarte și țesutul deteriorat,

-curăță conexiunile neuronale.

„Urmărind microglia în timp real, am putut observa că aceasta nu se limitează la a reacționa la leziuni. Ea este cea care determină modificările dăunătoare pe care alcoolul le provoacă în creier”, a adăugat Davalos.

În cadrul experimentelor, șoarecilor li s-a administrat o doză orală de etanol sau doze repetate pe parcursul unor zile consecutive, iar cercetătorii au monitorizat efectele substanței asupra microgliei și neuronilor la animalele vii, folosind microscopul și alte tehnici de imagistică.

Cercetătorii au descoperit că celulele microgliale suferiseră modificări semnificative de formă și activitate la aproximativ o oră de la administrarea alcoolului, înainte ca sedarea provocată de substanță să atingă nivelul maxim.

După consumul de alcool, celulele imune au început să „mănânce” matricea creierului

Cercetătorii au observat, de asemenea, că celulele microgliale deteriorau matricea extracelulară, o rețea de molecule structurale care susține celulele creierului și contribuie la asigurarea unei comunicări stabile între neuroni.

La șoarecii cărora li s-a administrat alcool, celulele microgliale au început să înghită și să digere componente ale matricei, descompunând-o și slăbind structura acesteia.

Cercetătorii sugerează că acest lucru duce la o pierdere a conexiunilor sinaptice, contribuind la disfuncția neuronală și, posibil, la unele dintre efectele sedative ale alcoolului.

Deși rezultatele preliminare au fost demonstrate doar în experimente pe șoareci, o analiză separată a țesutului cerebral uman prelevat de la șase persoane decedate cu tulburare de consum de alcool a evidențiat semne de perturbare a matricei extracelulare în comparație cu grupul de control, ceea ce sugerează că un tip similar de leziune cerebrală determinată de microglie ar putea apărea la persoanele care abuzează de alcool.

„Am descoperit o cale neuroimunitară specifică pe care alcoolul o activează, dar este posibil ca și alte substanțe să poată activa acea cale”, spune Davalos.

„Laboratorul meu studiază modul în care putem viza microglia sau proteja matricea extracelulară a creierului pentru a preveni sau limita leziunile cerebrale cauzate de consumul de substanțe și, posibil, chiar și de alte boli neurologice.”

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Sursa: sciencealert.com

Etichete: alcool, efecte alcool, celule,

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