Un nou efect al alcoolului, descoperit de cercetători. Ce modificări apar la nivelul creierului. FOTO

Faptul că alcoolul are consecințe profunde asupra modului în care funcționează creierul este deja cunoscut, dar cercetările arată că, până și în cantități mici această, substanță poate provoca leziuni cerebrale, conform ScienceAlert.com.

Cum provoacă, de fapt, alcoolul leziuni cerebrale la nivel celular?

Într-o descoperire surprinzătoare publicată în revista „Immunity”, oamenii de știință au constatat că alcoolul nu interacționează doar cu neuronii.

Noile descoperiri arată că substanța afectează și celulele imune din creier numite microglie, determinându-le să distrugă matricea extracelulară care susține structural celulele cerebrale.

Cum s-a realizat studiul

„Timp de ani de zile, efectele alcoolului asupra creierului au fost privite în mare parte prin prisma neuronilor, și pe bună dreptate: alcoolul acționează direct asupra receptorilor neuronali”, spune cercetătorul și autorul principal al studiului, Dimitrios Davalos, de la Cleveland Clinic.

Microglia reprezintă ansamblul de celule imune care:

-monitorizează și mențin activ creierul,

-detectează amenințările,

-elimină celulele moarte și țesutul deteriorat,

-curăță conexiunile neuronale.

„Urmărind microglia în timp real, am putut observa că aceasta nu se limitează la a reacționa la leziuni. Ea este cea care determină modificările dăunătoare pe care alcoolul le provoacă în creier”, a adăugat Davalos.

În cadrul experimentelor, șoarecilor li s-a administrat o doză orală de etanol sau doze repetate pe parcursul unor zile consecutive, iar cercetătorii au monitorizat efectele substanței asupra microgliei și neuronilor la animalele vii, folosind microscopul și alte tehnici de imagistică.

Cercetătorii au descoperit că celulele microgliale suferiseră modificări semnificative de formă și activitate la aproximativ o oră de la administrarea alcoolului, înainte ca sedarea provocată de substanță să atingă nivelul maxim.