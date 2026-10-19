llie Bolojan a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidenţiale din 2030.

„Voi face tot ce ţine de mine pentru ca PNL să fie o alternativă serioasă, să vină cu ofertă politică şi să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am şi voi folosi experienţa pe care am câştigat-o în toţi aceşti ani pentru a veni cu soluţii corecte pentru România, pentru a nu crea aşteptări care nu pot fi onorate şi pentru a veni cu lucruri care stau în picioare şi care pot să creeze condiţii pentru dezvoltare sau pentru prosperitate. Nu se pune problema unei astfel de candidaturi şi până în 2030 avem 2028”, a afirmat Ilie Bolojan la B1 TV.

El a precizat de ce sunt importante alegerile parlamentare de peste doi ani.

„Este un an foarte important pentru că avem alegeri parlamentare şi dacă vrei să faci ceva în România ai nevoie de o forţă puternică, trebuie să lupţi cu bolile, cu metehnele pe care le-am acumulat în aceşti ani şi asta nu se poate face fără un guvern care se bazează pe o pondere parlamentară care îi permite să facă reforme, să corecteze nedreptăţi, să îndrepte lucrurile, pentru că la fiecare acţiune puternică de a corecta lucrurile ai o reacţiune pe măsură. Am văzut asta în acest mandat. Cu 15% nu poţi să faci mai mult. Oamenii trebuie să înţeleagă, atunci când îţi cer ceva trebuie să fie conştienţi de forţa pe care o ai”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan în aprilie: Dacă aș fi dorit să candidez, aș fi putut să o fac în 2025

În aprilie 2026, în plină criză politică, dar înainte de a fi demis din postul de premier de Parlament, Ilie Bolojan a declarat că nu se pune niciun problemă din partea lui la o candidatură la alegerile prezidențiale din 2030 în cazul în care Nicușor Dan va dori să candideze pentru al doilea mandat.

„Pe de o parte, mai este foarte mult până atunci. Vă rog să vă gândiți că dacă aș fi dorit să candidez la alegerile prezidențiale, nu știu cu ce succes, aș fi putut să o fac în 2025. Iar cât timp avem un președinte al României pe care l-am susținut în acele alegeri în turul 2 și dorește să candideze, nu se pune nicio fel de problemă din partea mea la o candidatură”, a spus Ilie Bolojan.