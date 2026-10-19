Liderul de la Elysee a anunțat măsuri pentru protejarea orașelor, unde indivizi mascați au vandalizat clădiri, mașini și au jefuit magazine. Ar putea fi chiar interzise adunările.

Aproape 2.400 de persoane au fost arestate în ultimele două zile și aproape o mie de polițiști și jandarmi au fost răniți.

Macron a cerut o anchetă rapidă și transparentă, iar premierul francez va conduce, începând de astăzi, o celulă de criză pentru sprijinirea celor afectați de violențe.

Sunt imagini filmate seara trecută în Paris. Scenele surprinse de o echipă de jurnaliști francezi arată cum mai mulți indivizi înconjoară o mașină de poliție și o atacă. Agenții au fost nevoiți să fugă pentru a se pune la adăpost.

Este doar unul dintre episoadele violente filmate în timpul protestelor organizate în weekend, în mai multe orașe din Franța.

Protestatarii mascați au transformat Piața Republicii din Paris într-o scenă de gherilă urbană, au spart sute de vitrine, au vandalizat o sinagogă și au jefuit zeci de bănci și magazine, inclusiv Dior, Yves Saint Laurent, Monoprix și Carrefour, în timp ce, în apropierea Palatului Élysée, au răsturnat mașini și au atacat forțele de ordine. Jafuri pe scară largă au avut loc și în Marsilia, Lille sau Lyon.

Într-un discurs adresat națiunii, de la Palatul Élysée, Emmanuel Macron i-a avertizat pe cei care au participat la violențe să nu escaladeze situația.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Agitatori din grupări de extremă stânga, alături de numeroși delincvenți, au comis acte de violență fără limite în orașele noastre. Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie. Cei care au încercat să răstoarne Republica vor trebui să răspundă pentru asta”.

Macron a anunțat că prefecții și primarii vor elabora măsuri pentru protejarea magazinelor și a clădirilor publice. Totodată, președintele francez a promis „transparență deplină” în ceea ce privește intervenția poliției în timpul manifestațiilor, după criticile legate de modul în care au fost gestionate confruntările.

Șeful statului a recunoscut că francezii sunt îngrijorați de costul vieții tot mai ridicat și de prețul carburanților. El a pus o parte dintre aceste probleme pe seama consecințelor războiului din Golful Persic și a anunţat că, începând de mâine, îşi va continua demersurile internaţionale pentru a asigura aprovizionarea Franţei cu combustibil şi gaz, deplasându-se în ţările din Golf.

Pe de altă parte, liderul de la Elysee a mai spus că înţelege angoasa profundă exprimată de tineri de câteva săptămâni, în licee şi universităţi.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Nu le putem cere tinerilor noştri să creadă în viitor fără a le oferi posibilitatea de a găsi soluţii şi de a participa la discuţii. Elevii, profesorii, reprezentanții organizațiilor patronale și sindicale, autoritățile locale și parlamentarii vor colabora cu Guvernul începând din această săptămână, pentru a elabora propuneri concrete. Prim-ministrul îi va reuni mâine în acest scop”.

Tulburările din Franța pare că au fost scânteia violențelor, care au cuprins și țările vecine.

La Milano, confruntările dintre protestatari și poliție au continuat pentru a doua zi consecutiv. Manifestanți cu fețele acoperite au jefuit magazine, au vandalizat bunuri și au provocat incendii. Potrivit agenției ANSA, 160 de persoane au fost reținute de polițiști, 80% dintre ele fiind minori. Violențele au izbucnit după o demonstrație împotriva războaielor și a creșterii costului vieții, care a degenerat dintr-un protest pașnic în confruntări de stradă.

De asemenea, proteste organizate sâmbătă în Bruxelles si Liege au degenerat în scene de vandalism din cauza a numeroase elemente turbulente. Poliţia a trebuit să facă uz de gaze lacrimogene în faţa Bursei, pentru a-i dispersa pe tinerii scandalagii.