Victima incidentului violent, petrecut din pricina geloziei, a fost chiar iubita bărbatului, o arhitectă care a fost la un pas să își piardă viața.

Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

Instructorul de arte marțiale – susțin procurorii Parchetului Capitalei – și-ar fi pierdut controlul în momentul în care ar fi descoperit că partenera lui coresponda cu alți bărbați, foști colegi sau prieteni.

Într-un acces de furie ar fi lovit-o pe arhitectă cu pumnul și piciorul, insistând să îi permită să îi acceseze tableta și laptopul.

În tot acest timp, bărbatul ar fi închis ușa locuinței și ar fi împiedicat-o pe victimă să plece. Văzând un cuțit în apropierea lui și fiind amenințată că va fi mutilată, femeia s-a speriat atât de tare încât a ieșit pe geam și a căzut.

Corespondent ȘtirileProTV: După ce s-a prăbușit de la etajul doi, rănită destul de grav, femeia a strigat după ajutor și, cum nimeni nu trecea prin zonă la acea oră, s-a dus pe picioarele sale spre cea mai apropiată stație STB. Acolo a fost ajunsă de instructor, care i-ar fi adus o haină și încălțăminte și i-ar fi cerut să nu meargă la poliție, pentru că el va ajunge la închisoare.

Arhitecta a fost internată de urgență cu multiple traumatisme la cap și la coloană. Medicii au fost cei care au alertat poliția, iar procurorii Parchetului Capitalei l-au reținut pe instructor pentru 24 de ore. Ulterior, l-au plasat sub control judiciar. Iar sentința a venit cu doar o zi înainte de ziua lui de naștere.

Corespondent ȘtirileProTV: Tribunalul București l-a găsit vinovat pe instructor de tentativă de omor împotriva unui membru de familie. Dar și de lipsire de libertate în mod ilegal și acces neautorizat la un sistem informatic. Iar judecătorul l-a condamnat la 7 ani de închisoare.

Magistratul notează în sentință că „inculpatul nu a urmărit uciderea victimei, dar a acceptat totuși producerea acestui rezultat”.

În timpul procesului, apărarea a încercat să obțină fără succes schimbarea încadrării juridice a celei mai grave acuzații în vătămare corporală gravă. Și asta pentru că legiștii ar fi spus că rănile suferite nu i-ar fi pus femeii viața în pericol.

Dacă sentința va rămâne definitivă, instructorul va trebui să îi plătească fostei partenere 22 de mii de lei daune materiale și 20.000 de euro daune morale.

La solicitarea Știrilor PRO TV, bărbatul a refuzat să ofere un punct de vedere despre cele petrecute și despre condamnarea sa.