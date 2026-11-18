Victima incidentului violent petrecut acum câțiva ani ar fi fost chiar iubita bărbatului, o arhitectă care a fost la un pas să își piardă viața.

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Corespondent Pro TV: „Individul, instructor de arte marțiale, în vârstă de 51 de ani, a fost găsit vinovat de Tribunalul București, în primă instanță, de tentativă de omor împotriva unui membru de familie, de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și de acces neautorizat la un sistem informatic. Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproape 4 ani, în ianuarie 2023, în apartamentul bărbatului, acolo unde totul a debutat cu discuții generate de gelozie. Lucrurile ar fi degenerat în momentul în care, potrivit declarațiilor părții vătămate, confirmate de judecători prin această sentință, s-ar fi consumat și câteva acte de agresiune împotriva victimei, care, la un moment dat, a intrat într-una dintre camere, a urcat pe fereastră și de acolo s-a prăbușit de la etajul doi. Rănită destul de grav, a strigat după ajutor, însă, pentru că era dimineață devreme, nu trecea nimeni prin zonă, așa că s-a dus pe picioarele ei până la cea mai apropiată stație de autobuz, acolo unde ar fi fost ajunsă de bărbat, care i-ar fi dat o haină și încălțăminte, cerându-i, spun anchetatorii, să nu care cumva să meargă la poliție, pentru că astfel va ajunge la închisoare. Lucru de care nu va scăpa, câtă vreme, iată, chiar dacă în primă instanță, tribunalul l-a găsit vinovat, într-un proces în care apărarea a cerut schimbarea încadrării juridice din tentativă de omor în vătămare corporală gravă, avocatul bărbatului invocând faptul că legiștii ar fi ajuns la concluzia că rănile suferite, destul de grave, nu i-ar fi pus totuși viața în pericol. Urmează apelul pe care antrenorul de arte marțiale îl poate declara. I-am solicitat un punct de vedere vizavi de acuzații, vizavi de această sentință, însă, până la această oră, nici el, nici avocatul său nu au făcut comentarii”.