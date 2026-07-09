Potrivit presei locale, înainte de a se arunca în gol, instructorul i-ar fi spus cursantei de 22 de ani aflate la manșă: „Știi ce ai de făcut. Continuă să zbori.” Trupul său a fost găsit aproximativ 20 de minute mai târziu pe un câmp, în zona indicată de tânără ca fiind locul în care acesta ar fi putut cădea, relatează Daily Mail.

Pilotul ar fi fost consultat anterior de un psihiatru

Eduardo Alvarez, directorul școlii de aviație Flying Parrot Córdoba, unde Bertazzo lucra ca instructor de patru ani, a declarat că tatăl acestuia i-a spus că fiul său trecea prin „o perioadă dificilă”.

Potrivit lui Alvarez, familia a dezvăluit că, în săptămâna dinaintea tragediei, Leandro Bertazzo fusese la un consult într-un spital de psihiatrie.

Conform publicației argentiniene Para Ti, instructorul era necăsătorit, nu avea copii și locuia împreună cu părinții săi în orașul Córdoba.

„Era un profesionist excelent, mereu vesel și foarte apreciat de toți elevii săi”, a spus Alvarez despre fostul său angajat. El l-a descris drept „un om minunat, cu un zâmbet cald și o viziune clară asupra vieții”.

Ancheta privind circumstanțele morții sale este în desfășurare.

Cum s-ar fi petrecut tragedia

Potrivit directorului școlii de zbor, instructorul și-ar fi scos căștile, și-ar fi așezat lucrurile personale, inclusiv telefonul mobil, și-ar fi desfăcut centura de siguranță, după care a deschis ușa avionului – despre care spune că este dificil de deschis în timpul zborului – și s-a aruncat în gol.

Cursanta aflată la manșă a transmis imediat un mesaj prin care a anunțat situația, apoi a întors aeronava spre aerodrom și a reușit să aterizeze în siguranță.

„Era profund afectată de cele întâmplate, însă a dat dovadă de un profesionalism remarcabil. A pilotat avionul până la aerodrom și a executat o aterizare perfectă. A demonstrat un nivel foarte ridicat de pregătire”, a declarat Alvarez.

Înainte de acest zbor, Bertazzo efectuase o altă lecție cu un alt cursant.

„A luat această decizie tragică într-un avion în care se mai afla o persoană. Nu există o explicație și este greu de înțeles. Mintea umană este atât de complexă și imprevizibilă. De aceea s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus directorul școlii.

Autoritățile afirmă că împrejurările tragediei sunt atât de neobișnuite, încât, deocamdată, nu pot oferi o explicație clară.

Anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca incidentul să fi fost provocat de o defecțiune mecanică la trapa sau la unul dintre sistemele de siguranță ale aeronavei.

În prezent, sunt verificate documentele avionului și ale școlii de zbor, iar anchetatorii analizează și comunicațiile purtate în timpul zborului, înainte ca instructorul să cadă din aeronavă.