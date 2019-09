Cumpănașu, filmat dansând la Iași. Ce a făcut în ziua în care nepoata lui ar fi împlinit 16 ani

Alexandru Cumpănașu a fost filmat dansând sâmbătă, la Iași, unde a organizat o strângere de semnături necesare pentru a-și depune candidatura la președinția României.

Cumpănașu a explicat ulterior, într-un live pe Facebook, că la sfârșitul săptămânii trecute a participat la Iași la Festivalul Vinului unde a fost invitat să danseze, iar lucru acesta i s-a părut firesc, având în vedere că el și părinții Alexandrei consideră că tânăra trăiește.

„De ziua Alexandrei noi nu o comemorăm cum vreți voi. Voi vreți să o vedeți moartă. Eu nu o văd moartă... Acum o zi, două, am dansat la Iasi, la Festivalul Vinului. (...) La Festivalul Vinului oamenii să știi că dansează, se distrează. Și când te duci în casa cuiva, nu te apuci să îl înjuri, te porți civilizat totuși. Dacă eu eram la Festivalul Vinului și oamenii au venit și au spus: cum, dvs nu veniți să dansați cu noi? Și am dansat. Nu era normal să fac așa? Eu nu o consider pe Alexandra decedată, noi nu suntem în doliu cu Alexandra. Voi vreți să închideți cazul, noi nu. Azi, la Caracal, părinții Alexandrei i-au tăiat tort. Oamenii i-au respectat ziua, ca și cum ar fi in viață”, a spus Cumpănașu duminică seara pe Facebook.

Totodată, duminică, în ziua în care Alexandra Măceșanu ar fi împlinit 16 ani, unchiul ei a chemat oamenii la un miting în fața Ministerului de Interne. Manifestarea a fost însă tot o strângere de semnături. Zeci de persoane au purtat tricouri cu chipul acestuia și au semnat pentru candidatura sa.