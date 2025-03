„Ți-a răspuns Trump la scrisoare?” Reacția Elenei Lasconi la întrebarea Andreei Esca

La scurt timp după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a anulat, anul trecut, alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, care a primit voturile necesare pentru turul 2, i-a trimis o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump.

De această dată, lidera USA a dezvăluit că regretă gestul său, dat fiind deciziile dure luate de liderul de la Casa Albă la nivel mondial după instaurarea sa.

„Nu mi-a răspuns Trump la scrisoare. Cred că vremea scrisorilor a trecut. Atunci părea o strategie pertinentă, mie îmi pare rău de ea. Atunci părea o strategie pertinentă. Să ridice piatra cine nu a greșit în viața asta”, a spus Lasconi.

Întrebată de Andreea Esca dacă i se pare că a fost o greșeală, candidata la prezidențiale a răspuns: „O să vedem peste câțiva ani. Dar îmi cer scuze pentru că văd că prea mult s-a inflamat toată treaba cu scrisoarea. Dar cine putea să-și imagineze în decembrie să-mi spună mie cine putea să-și imagineze că Donald Trump o să vină cu astfel de declarații pe care le-am auzit și care ne-au dat spaime?”.

Mai mult, Elena Lasconi a vorbit și despre cum s-ar raporta la relația cu administrația Trump dacă ar deveni președintele României.

„În primul rând, ar trebui să ai o relație interumană cu ceilalți lideri. Țările nu au sentimente, țările au interese. Eu văd că lui Donald Trup îi place tranzacționarea. Să nu uite că avem interese comune în Statele Unite și avem un parteneriat strategic între noi și Statele Unite ale Americii. Pe el îl interesează Deveselu, nu cred că nu-l interesează și atunci i-aș aminti și de războaiele în care a fost implicate Statele Unite și unde au murit 30 de români și câteva sute au fost răniți și câteva zeci schilodiți și în cărucior. I-aș aminti lucrul acesta”, a spus ea.

„Românii sunt interesați să meargă în vacanțe sau să meargă în perioada în care se fac tot felul de reduceri, să facă cumpărături din Statele Unite și aleg calea aerului, iar pe calea aerului controalele sunt la sânge. Cred că știi foarte bine, pentru că ai fost în Statele Unite, te amprentează. Am stat o oră jumate să îmi dea peste cap o singură valiză am avut cu care am intrat în Statele Unite. Da, aș spune lucrul acesta și nu cred că are ceva personal cu România. Eu cred că verifică toate deciziile care au fost luate de Biden și încearcă să se țină de cuvânt cu promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală”, a conchis Lasconi.

