Cum se apără tânărul care a bătut cu bestialitate un muncitor nepalez din Cluj-Napoca. Victima este în stare gravă

01-09-2025 | 17:32
Un muncitor din Nepal care muncea la o fabrică din Cluj-Napoca a ajuns în comă la spital după ce a fost bătut de un bărbat. Conflictul ar fi izbucnit în urma unor neînțelegeri între cei doi, iar suspectul a fost arestat preventiv.

Doina Plăcintă

Totul s-ar fi întâmplat aproape de miezul nopții, în apropierea căii ferate dintr-un cartier periferic din Cluj-Napoca.

Cetățeanul nepalez, împreună cu un prieten, se îndrepta către un magazin non-stop din zonă, când, la un moment dat, în cale le-ar fi ieșit un grup din trei tineri.

După un scurt schimb de replici, tânărul din Nepal a început să fie lovit cu brutalitate.

Potrivit procurorilor, suspectul l-ar fi bătut până când acesta a căzut inconștient la pământ. Prietenul lui a reușit să fugă și a cerut ajutor.

Tânărul din Nepal este internat la terapie intensivă și se află în comă. Acesta a suferit mai multe contuzii, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește starea lui.

Suspectul, un tânăr în vârstă de 18 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru lovire și alte violențe. Pe de altă parte, avocata din oficiu a suspectului, susține că la audieri el a declarat că întregul conflict ar fi început din vina cetățeanului străin.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 01-09-2025 17:01

