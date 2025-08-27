Trei bărbați din Turda, arestați după ce au ascultat muzică tare și au făcut gălăgie. Greșeala care i-a trimis după gratii

27-08-2025 | 11:16
Trei bărbați din Turda, jud. Cluj, au ajuns în spatele gratiilor, după ce au amenințat și înjurat mai mulți polițiști.

autor
Alexia Enescu

Totul a pornit după ce o femeie de 55 de ani i-a reclamat pe indivizi că ascultau muzică tare și făceau gălăgie.

Ajunși la ușa celor trei, oamenii legii le-au cerut să dea volumul mai încet, moment în care bărbații au devenit violenți.

Inițial, suspecții, cu vârste cuprinse între 26 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar magistrații au decis apoi arestarea lor preventivă, pentru ultraj.

Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 27-08-2025 10:19

EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Cinci bărbați arestați, unul sub control judiciar și altul cercetat în libertate după bătaia cu răngi și bâte din Tecuci
Stiri actuale
Cinci bărbați arestați, unul sub control judiciar și altul cercetat în libertate după bătaia cu răngi și bâte din Tecuci

Apar primele măsuri după bătaia ca-n filme surprinsă joia trecută într-o benzinărie din Tecuci.

Doi arestați, printre care un minor de 15 ani, pentru „incendiere intenționată” la un restaurant din Londra
Stiri externe
Doi arestați, printre care un minor de 15 ani, pentru „incendiere intenționată” la un restaurant din Londra

Două persoane, printre care un adolescent, au fost arestate în legătură cu un presupus atac incendiator asupra unui restaurant din estul Londrei, care a provocat rănirea gravă a cinci persoane.

Patru români au fost arestați în Italia pentru trafic de migranți. Ei cereau 15.000 de dolari de persoană pentru transport
Stiri externe
Patru români au fost arestați în Italia pentru trafic de migranți. Ei cereau 15.000 de dolari de persoană pentru transport

Patru români, membri ai unei rețele care transporta ilegal imigranți din Tunisia în Italia, au fost arestați de autoritățile din Peninsulă. Imigranții ar fi plătit câte 15.000 de dolari pentru a ajunge în Europa.

Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit la sediul Guvernului, pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

