Trei bărbați din Turda, arestați după ce au ascultat muzică tare și au făcut gălăgie. Greșeala care i-a trimis după gratii

Trei bărbați din Turda, jud. Cluj, au ajuns în spatele gratiilor, după ce au amenințat și înjurat mai mulți polițiști.

Totul a pornit după ce o femeie de 55 de ani i-a reclamat pe indivizi că ascultau muzică tare și făceau gălăgie.

Ajunși la ușa celor trei, oamenii legii le-au cerut să dea volumul mai încet, moment în care bărbații au devenit violenți.

Inițial, suspecții, cu vârste cuprinse între 26 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar magistrații au decis apoi arestarea lor preventivă, pentru ultraj.

