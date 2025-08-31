Plan Roşu de Intervenţie. Accident grav în județul Cluj cu un autocar. Sunt implicate 30 de persoane

Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care a fost implicat un autocar cu 30 de persoane.

Știrea este în curs de actualizare!

”A fost anunțat un accident rutier în localitatea Dumbrava, cu un autocar implicat. În acesta 30 de persoane, iar din primele date s-a răsturnat. Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, la acest moment, au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD.

Misiunea este in dinamică!”, au anunțat reprezentanții ISU Cluj.

