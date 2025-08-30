Un bărbat din Cluj este căutat de poliție după ce și-ar fi ucis soția, apoi a dispărut. Mașina lui a fost găsită abandonată

Un bărbat bănuit că și-ar fi atacat soția cu un cuțit, provocându-i mai multe răni în zona gâtului, este căutat de anchetatorii din Cluj după ce a fugit de la locul faptei.

Un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptrea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa, potrivit publicației locale dejeanul.ro.

Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare.

Bărbatul este căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje.

Poliţia Cluj nu a transmis, până în prezent, date despre incident.

