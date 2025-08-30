Un bărbat din Cluj este căutat de poliție după ce și-ar fi ucis soția, apoi a dispărut. Mașina lui a fost găsită abandonată

30-08-2025 | 10:35
crima mogosoaia

Un bărbat bănuit că și-ar fi atacat soția cu un cuțit, provocându-i mai multe răni în zona gâtului, este căutat de anchetatorii din Cluj după ce a fugit de la locul faptei.

Aura Trif

Un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptrea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa, potrivit publicației locale dejeanul.ro.

Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare.

Bărbatul este căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje.

Poliţia Cluj nu a transmis, până în prezent, date despre incident.

bani ascunsi cluj
Trei clujeni s-au prefăcut că deratizează casa unui bătrân și i-au furat 30.000 de euro. Unde au ascuns averea. FOTO
Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea

Trei bărbați din Turda, jud. Cluj, au ajuns în spatele gratiilor, după ce au amenințat și înjurat mai mulți polițiști.

Trei bărbați din Cluj au fost reținuți de polițiștii mureșeni, după ce ar fi furat 30.000 de euro din casa unui bătrân din Târgu Mureș, pretinzând că fac deratizare. Anchetatorii au găsit peste 112.000 de lei ascunși sub podele și îngropați în pământ.

Cei care ajung în aceste zile la Grădina Botanică din Cluj-Napoca au parte de surprize. O expoziție cu peste 100 de specii de plante carnivore poate fi vizitată timp de aproape o lună de cei curioși.

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.

 

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

