Preşedinta INACO: Nu IA în sine definește secolul XXI, ci riscul dispariției alegerilor democratice

Inteligenţa artificială nu este doar o tehnologie, ci o infrastructură de putere, iar secolul XXI nu este important pentru că avem IA, ci pentru că după el s-ar putea să nu mai avem alegeri reale, consideră preşedinta INACO, Andreea Paul.

"Repoziţionarea IA din 'subiect tech' în 'subiect de putere, guvernanţă şi supravieţuire competitivă' este mai evidentă ca niciodată prin AGI - inteligenţa artificială superinteligentă. Cine ratează următorii 5 ani pierde următorii 50. De ce? Pentru că IA nu optimizează doar procese. Decide ierarhiile de putere. IA nu este doar o tehnologie, ci este o infrastructură de putere. Nu mai trebuie să-l privim ca pe un instrument operaţional, ci ca pe o infrastructură strategică. Ce vreau să spun este că IA relevantă nu este cea care face prezentări, ci aceea care decide, optimizează şi anticipează mai repede decât oamenii. Diferenţa între lideri şi restul va fi viteza de iteraţie, nu talentul uman", a scris Andreea Paul pe pagina sa de Facebook.

În opinia sa, statele şi companiile care tratează inteligenţa artificială ca pe un software vor depinde de cei care o tratează ca pe o infrastructură strategică.

"Aşa s-a întâmplat cu energia, cu internetul, cu semiconductorii. Se repetă acum, dar mult mai rapid. IA nu creşte doar eficienţa. IA mută centrele de putere în societate. Fereastra decizională este extrem de scurtă (< 5 ani). Nu trăim într-o tranziţie lentă. Trăim într-o fereastră ireversibilă. IA accelerează inovarea cu o viteză fără precedent în istoria omenirii - viitorul pe sute, poate mii de ani se decide acum. Odată apărută superinteligenţa, corecţiile devin imposibile. Secolul XXI nu e important pentru că avem IA. E important pentru că după el s-ar putea să nu mai avem alegeri reale. Direcţia stabilită acum poate deveni permanentă pentru o lungă perioadă de timp", a atenţionat ea.

