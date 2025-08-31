Cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică: grindină, vijelii şi averse în mare parte din ţară. Zonele vizate

Astfel, în aceste regiuni, vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40-50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp.

Totodată, în intervalul orar 10:00 - 21:00, este Cod galben de intensificare atmosferică în Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crişanei, în Maramureş şi în cea mai mare parte a zonei montane, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-60 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei şi local în Moldova, în special după-amiaza şi seara vor fi vijelii (cu rafale de 60-75 km/h), grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1-3 cm) şi averse torenţiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20-30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Meteorologii notează că perioade cu instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării.

