Cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică: grindină, vijelii şi averse în mare parte din ţară. Zonele vizate

Vremea
31-08-2025 | 11:01
ploaie
Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de averse importante cantitativ, valabilă duminică, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Bihor.

autor
Vlad Dobrea

Astfel, în aceste regiuni, vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40-50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp.

Totodată, în intervalul orar 10:00 - 21:00, este Cod galben de intensificare atmosferică în Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crişanei, în Maramureş şi în cea mai mare parte a zonei montane, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-60 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei şi local în Moldova, în special după-amiaza şi seara vor fi vijelii (cu rafale de 60-75 km/h), grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1-3 cm) şi averse torenţiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20-30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Meteorologii notează că perioade cu instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării.

Sursa: News.ro

Etichete: cod galben, vijelii, cod portocaliu, averse,

Dată publicare: 31-08-2025 10:44

