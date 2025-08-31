Filmul crimei din Cluj. Ce l-ar fi împins pe bărbat să își ucidă fosta soția, apoi să își ia viața. O fetiță a rămas orfană

31-08-2025 | 07:30
crima cluj

Orbit de gelozie, un bărbat de 37 de ani, din Cluj, și-a omorât fosta soție, apoi și-a luat viața. Imediat după crimă, individul a fugit. După ore de căutări, trupul său a fost găsit pe malul lacului Tarnița.

Cei doi aveau împreună cu fetiță, orfană acum de ambii părinți.

Bărbatul lucra în străinătate și venea acasă o dată la câteva luni. Femeia în vârstă de 32 de ani și-ar fi găsit pe altcineva, spun cunoscuții, iar individul a așteptat-o ieri pe drumul spre casa părinților ei, din comuna Măguri-Răcătău.

A înjunghiat-o, apoi a fugit. Victima a fost găsită de un bărbat, care a sunat la 112, în jurul orei 23. Însă rănile erau atât de grave, încât biata femeie nu a avut nicio șansă. Localnicii sunt în stare de șoc.

Comunitatea, în stare de șoc

Localnic: Are o fetiță, nu știu, 4 sau 5 ani.
Reporter: De cât timp lucra în străinătate?
Localnic: De ani de zile și până nu s-o căsătorit el a lucrat pe TIR. Nu am cuvinte să-l descriu.

Vecin: Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor, păcat că s-a întâmplat așa ceva fiindcă, erau și i-am cunoscut bine, aveau tot ce le trebuia, o fetiță frumoasă, o familie foarte frumoasă și cuscrii părinții lor. Nu mai suntem în stare de nimic.

Patricia Socaciu, agent de poliție: În urma activităților complexe de căutare, pe malul barajului Tarnița a fost descoperit trupul unui bărbat.

Polițiști și jandarmi au plecat pe urmele bărbatului. I-au găsit mașina aproape de Lacul Tarnița și au început căutările.

Autoritățile fac cercetări pentru a afla cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut nenorocirea.

